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Эксперт: Шклярова используют для деморализации протестующих

18.12.2020 15:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впервые после выхода из СИЗО КГБ политтехнолог Виталий Шкляров дал интервью. В рассказе для «Эха Москвы» он очень комплементарно высказался об Александре Лукашенко и общении с ним.

Вот несколько цитат из высказываний Шклярова:

«Он невероятно умный и все прекрасно понимает», «Он плотный, сильный, крутой мужик», Мне даже показалось, что мы одного поля немножко люди».

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что интервью Шклярова произвело на него «удручающее, но не трагическое» впечатление.

«Надо исходить из того, что у людей разный уровень психологического и морального сопротивления оказываемому давлению, репрессиям. Второй момент: Шкляров является политтехнологом, а не политиком, который готовил себя к политической борьбе, столкновению с властью, который готов был пожертвовать своей свободой и здоровьем для будущего народа. Он занимался политикой как бизнесом», – сказал Усов.

Вероятно, о Лукашенко Шкляров говорил именно как политтехнолог.

«Факт того, что он дал это интервью, находясь в безопасности, не под принуждением, может говорить о том, что Шклярову в принципе было все равно, на кого работать на минувших выборах, он не исходил из каких-то принципов или убеждений. Думаю, если бы его пригласили в штаб Лукашенко и заплатили, он пошел бы туда работать», – считает Усов.

Как власти смогут использовать выступление политтехнолога?

«Думаю, Шкляров станет частью политического воздействия на протест, деморализации протестующих», – сказал Усов.

Но политолог видит и позитивный момент в выступлении Шклярова.

«В демократическом пространстве этот политтехнолог представлялся едва ли не как герой. Общество должно изменить свой подход к находящимся в заключении. Людей, который случайно оказались на линии противостояния, в мясорубке, очень много, и не всегда это сильные люди, не всегда они герои. 

При таком отношении к ним, мы попадаем в психологическую ловушку, ожидая от них борьбы и разумных, добрых дел. Можно вспомнить о казусе Надежды Савченко, которая являясь политической заключенной, воспринималась в Украине героиней. Но ее деятельность после тюрьмы стала шоком для украинского общества. 

Интервью Шклярова должно стать отрезвлением для белорусского общества: не все готовы проявить героизм, и режим может использовать этих людей в своих интересах», – считает Усов.
 
 
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Впервые после выхода из СИЗО КГБ политтехнолог Виталий Шкляров дал интервью. В рассказе для «Эха Москвы» он очень комплементарно высказался об Александре...
 
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