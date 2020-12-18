Мнение: Заявление Тертеля о Тарайковском – это признание факта умышленного убийства

– Тертель рассказал работникам «Гродно-Азот», что КГБ готовится к «горячей войне» весной. А вообще он считает, что непростой период в стране будет длиться 1,5-2 года. Разделяете ли вы этот прогноз? Какие основания могут быть у Тертеля, чтобы так считать?





– Думаю, всем понятно, что ни одна из проблем, вызвавших политический кризис, не решена. Да, протестное движение слегка спадает – в связи с погодой, праздниками. Но логично ожидать активизации протестного движения весной.





К этому может еще добавиться сложная экономическая ситуация (снижение реальных доходов населения) и начало нового политического цикла.





Возможно, после Всебелорусского народного собрания будут объявлены предварительные сроки проведения референдума и содержание поправок, которые собираются вносить в Конституцию. И вряд ли эти поправки будут устраивать сторонников перемен.





Совокупность этих факторов делает очень вероятным всплеск уличной активности весной.





То, что непростой период может длиться 1,5-2 года, – это тоже достаточно прогнозируемая вещь. Власть пока не проявляет признаков готовности к компромиссу. Это значит, что так или иначе противостояние будет продолжаться.





Власть подавить протестные настроения не может, очевидно, что Лукашенко поддерживает меньшинство. Но и мирный характер протеста пока не может привести к смене власти.





Не думаю, что Лукашенко сможет сохранить свою систему на длительный срок. Пожалуй, изменений стоит ожидать в течение года, может быть и меньше – к концу следующего лета.





Но даже если произойдет смена власти, или какой-то компромисс между режимом и протестным движением, или будут реализованы другие сценарии – все равно на реорганизацию и стабилизацию политической системы потребуется время.





Поэтому очень вероятно, что в ближайшие год-два нас действительно ждет политическая нестабильность.





– Тертель пообещал весной действовать «справедливо, но жестко». Что власти могут понимать под этим?





– То, что они и делали последние месяцы. Ни о какой законности, конечно, речи не будет идти. Вопрос в том, какие внешние ограничители будут накладываться на власть.





Я имею в виду ту же экономическую ситуацию, которая может мобилизовать к протесту дополнительное количество людей и сделать невозможным тотальную зачистку.





Есть и внешние ограничители: Евросоюз, с ухудшением отношений с которым власти несут финансовые издержки, и Россия, которая несколько раз, пусть мягко, но намекала, что не стоит использовать чрезмерную силу в отношении мирного протеста.





Поэтому нельзя сказать, что руки у властей абсолютно развязаны.





– До этого многие поражались неубедительным, мягко говоря, выступлениям Кочановой. И вот выступление Тертеля, которое не могло не вызвать отторжения у слушателей: жителей приграничного Гродно он уверял в проблемах польской экономики и заявил об убитом Тарайковском, что тот нагло стоял перед силовиками.





Такое своеобразное восприятие мира действующей властью – это скорее хорошо или скорее плохо для протестующей части общества?

– Наверное, скорее это плохо. Подобные заявления показывают, что люди неадекватно воспринимают ситуацию, а значит рационально договариваться с ними, вступать в компромиссы, исходя из интересов страны – очень сложно.





С другой стороны, это показывает слабость и ограниченность ресурсов власти. Она основывается на глупой и абсолютно провальной коммуникационной стратегии. Если подобные выступления и могут на кого-то воздействовать, то только на абсолютное меньшинство в 15-20%.





Не хочу глубоко вдаваться в рассуждения, верят ли они сами в то, что говорят (возможно, это просто подстраивание в дискурс Лукашенко, чтобы продемонстрировать свою лояльность), но очевидно, что подобные заявления – это отрыв от реальности.





А заявление Тертеля о Тарайковском – это вообще выглядит фактическим признанием факта умышленного убийства. Что значит человек нагло стоял? Он был безоружен и стоял с поднятыми вверх руками, какие были основания его убивать?



