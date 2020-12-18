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Гайдукевич: просто брать деньги за пересечение границы ― это неправильно
18.12.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik Василий Семашко
О своем отношении к этому предложению рассказал известный белорусский политик, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным отношениям ПП Национального Собрания РБ, глава ЛДПБ Олег Гайдукевич.
"То, что касается платного пересечения границы, я пока не услышал достаточного количества аргументов в пользу этого решения. Просто за то, что поехал, деньги брать? Не знаю... Это не правильно", ― сказал собеседник Sputnik.
В настоящее время депутаты Палаты представителей приступили к работе над новым бюджетом страны, добавил он.
Комментарий белорусского политика и парламентария Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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