Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гайдукевич: просто брать деньги за пересечение границы ― это неправильно

Депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва на очередной сессии, которая сейчас проходит в белорусской столице, заслушали доклад первого заместителя министра финансов Беларуси Дмитрия Кийко. Одно из озвученных предложений Минфина, касающееся разрешения областным Советам депутатов вводить местный сбор за пересечение госграницы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, вызвало широкий резонанс в СМИ.

О своем отношении к этому предложению рассказал известный белорусский политик, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным отношениям ПП Национального Собрания РБ, глава ЛДПБ Олег Гайдукевич.

"То, что касается платного пересечения границы, я пока не услышал достаточного количества аргументов в пользу этого решения. Просто за то, что поехал, деньги брать? Не знаю... Это не правильно", ― сказал собеседник Sputnik.

В настоящее время депутаты Палаты представителей приступили к работе над новым бюджетом страны, добавил он.

Комментарий белорусского политика и парламентария Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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