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БМЗ показал новый календарь с работницами
Источник материала: Onliner
Сезон корпоративных календарей никто не отменял. БМЗ сегодня
Это уже 11-й корпоративный календарь главного металлургического завода страны. За все время в качестве моделей себя попробовали больше 100 женщин. Концепции и образы придумывали разные.
На этот раз, говорят на заводе, отталкивались от цитаты Мэрилин Монро: «Истинная красота и женственность вне времени». Формулируют так: «Фотограф запечатлел заводчанок такими, какими их в повседневной рабочей суете не видят коллеги: романтичными, нежными, игривыми, чувственными и притягательными. Именно поэтому в кадре нет оборудования, продукции и заводских пейзажей».
Календарь БМЗ выпущен ограниченным тиражом и распространяется среди партнеров предприятия. Говорят, позже выйдет еще детская версия.
Как менялись календари:
Для контраста:
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Сезон корпоративных календарей никто не отменял. БМЗ сегодня показал свою версию — и там нет ничего, напоминающего о нашей нынешней жизни и проблемах. Может, и...
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