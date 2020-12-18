БМЗ показал новый календарь с работницами

Источник материала: Onliner Сезон корпоративных календарей никто не отменял. БМЗ сегодня показал свою версию — и там нет ничего, напоминающего о нашей нынешней жизни и проблемах. Может, и хорошо, поможет отвлечься... Традиционно металлурги стараются избегать приглашенных моделей, снимают собственных работниц (чем неизменно вызывают бурление среди ценителей и знатоков). На страницах корпоративного издания — 14 дам, имеющих отношение к металлу.

Это уже 11-й корпоративный календарь главного металлургического завода страны. За все время в качестве моделей себя попробовали больше 100 женщин. Концепции и образы придумывали разные.

На этот раз, говорят на заводе, отталкивались от цитаты Мэрилин Монро: «Истинная красота и женственность вне времени». Формулируют так: «Фотограф запечатлел заводчанок такими, какими их в повседневной рабочей суете не видят коллеги: романтичными, нежными, игривыми, чувственными и притягательными. Именно поэтому в кадре нет оборудования, продукции и заводских пейзажей».





















































Календарь БМЗ выпущен ограниченным тиражом и распространяется среди партнеров предприятия. Говорят, позже выйдет еще детская версия.

Как менялись календари:

Для контраста: