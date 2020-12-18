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БМЗ показал новый календарь с работницами

18.12.2020 15:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сезон корпоративных календарей никто не отменял. БМЗ сегодня показал свою версию — и там нет ничего, напоминающего о нашей нынешней жизни и проблемах. Может, и хорошо, поможет отвлечься... Традиционно металлурги стараются избегать приглашенных моделей, снимают собственных работниц (чем неизменно вызывают бурление среди ценителей и знатоков). На страницах корпоративного издания — 14 дам, имеющих отношение к металлу.

Это уже 11-й корпоративный календарь главного металлургического завода страны. За все время в качестве моделей себя попробовали больше 100 женщин. Концепции и образы придумывали разные.

На этот раз, говорят на заводе, отталкивались от цитаты Мэрилин Монро: «Истинная красота и женственность вне времени». Формулируют так: «Фотограф запечатлел заводчанок такими, какими их в повседневной рабочей суете не видят коллеги: романтичными, нежными, игривыми, чувственными и притягательными. Именно поэтому в кадре нет оборудования, продукции и заводских пейзажей».

БМЗ показал новый календарь с работницами
БМЗ показал новый календарь с работницами
БМЗ показал новый календарь с работницами
БМЗ показал новый календарь с работницами
БМЗ показал новый календарь с работницами
БМЗ показал новый календарь с работницами
БМЗ показал новый календарь с работницами
БМЗ показал новый календарь с работницами
БМЗ показал новый календарь с работницами
БМЗ показал новый календарь с работницами
БМЗ показал новый календарь с работницами
БМЗ показал новый календарь с работницами
БМЗ показал новый календарь с работницами

Календарь БМЗ выпущен ограниченным тиражом и распространяется среди партнеров предприятия. Говорят, позже выйдет еще детская версия.

Как менялись календари:

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Сезон корпоративных календарей никто не отменял. БМЗ сегодня показал свою версию — и там нет ничего, напоминающего о нашей нынешней жизни и проблемах. Может, и...
 
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