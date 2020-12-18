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Владимир Бережков: Володя, Сергей, вы правы!

18.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Владимир Бережков: Володя, Сергей, вы правы!

  • 18.12.2020, 15:26
Владимир Бережков: Володя, Сергей, вы правы!
Владимир Бережков
Фото: Прессбол

Бывший главный редактор «Прессбола» прокомментировал уход из издания ведущих журналистов.

Об этом бывший главный редактор "Прессбола" Владимир Бережков написал в "Фейсбуке".

- Несмотря на то что сегодня не вхож за кулисы, мое место даже не в партере, я зритель далекий, как никогда, — театр военных действий вокруг "Прессбола" просматривается невооруженным взглядом. Уж слишком все очевидно, топорно, современно. Мне кажется, я хорошо понимаю всех тех замечательных ребят, что уходят. Но и тех заложников, что остаются!

Дело, разумеется, не в учредителях — дело во времени и в обстоятельствах непреодолимой силы. С одной стороны, единственной причиной, по которой газета еще имеет место в киосках и почтовых ящиках, является мажоритарный залог. Если бы не ответственность АБФФ, читателей "ПБ" постигла бы участь подписчиков "КП", "НВ" и т. д.

С другой стороны, ответственность эта сегодня настолько токсична, что отравляет не только переносные смыслы вопроса жизни и смерти — самые прямые. Одно дело свобода СМИ, другое — личная свобода, причем не только своя, но главное близких людей, коллег, многолетних верных соратников. Тут уж речь не о теле, в первую очередь о душе.

В метафизическом смысле дилемма — врагу не пожелаешь. В смысле простом на ум приходит историческая реакция Черчилля в ответ на политику Чемберлена по умиротворению Гитлера в 1938 году: "У вас был выбор между войной и бесчестьем. вы выбрали бесчестье, теперь вы получите войну". Да, меньше, чем через год после знаменитой речи Черчилля в Палате общин Гитлер вторгся в Польшу, и Великобритании пришлось вступить во Вторую мировую…

Ваш ответ Чемберлену предельно понятен. При всех очевидных конечных исходах, сколько времени и до какой степени военных действий продлится кризис "Прессбола", сказать не возьмется никто. Честно признаюсь, сам умиротворен тем, что никоим образом не являюсь участником этого токсикоза, никак на него не влияю, я лицо безответственное. Но и ответственных пытаюсь понять. Володя, Сергей, вы правы! В добрый путь!

Только не осуждайте того, кто остался… — написал Бережков, комментируя уход из ведущего спортивного издания Беларуси журналистов Сергея Мордасевича и Владимира Пирога.

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Бывший главный редактор «Прессбола» прокомментировал уход из издания ведущих журналистов.
 
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