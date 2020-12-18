Источник материала: Хартия'97

На встрече Тертеля с работниками «Гродно Азота» зал зааплодировал начальнику цеха, который жестко возразил председателю КГБ 5 18.12.2020, 15:18

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Иван Тертель

Опубликована стенограмма этого момента.

Единственные за все время встречи с председателем Комитета государственной безопасности Иваном Тертелем на гродненском «Азоте» прозвучали, когда ему возразил начальник одного из цехов предприятия.

«Наша Нива» опубликовала стенограмму этого момента встречи. Стоит отметить, что это был первый вопрос из зала. Перед этим председатель КГБ рассказывал, как действует полиция в США и какие экономические проблемы переживают страны Европы.

Начальник цеха:

— У меня несколько вопросов, но перед тем, как их задать, хочу прокомментировать ваши слова.

Что касается Польши, Германии. Дело в том, что у людей, сидящих в зале, много родственников, у кого дети, у кого другие, работают за границей. Мы из первых уст знаем, что там делается, поэтому я бы не совсем с вами согласился, что там черт знает что.

Что касается Америки, вы не забывайте, что там свободная продажа оружия, и там любой гражданин может свободно его приобрести. Поэтому действия полицейского этим обоснованы, ведь у него [кого американский полицейский задерживает] в кармане может пистолет лежать. У нас, извините, люди без оружия.

Что в вашем понимании демократия такое, вот вы объясните, чтобы мы понимали? Мы поняли одно: не высовывайтесь, сидите, иначе вас «замочат в сортире». (Взрыв аплодисментов.)

Ответ Ивана Тертеля:

— Польша занимает такую позицию в отношении Республики Беларусь — агрессивную, не рассчитывая на близкие интересы. Она не оценивает свои стратегические интересы на перспективу. У Польши свои проблемы, о которых я говорил. Вы отрицаете, что там по воскресеньям происходят манифестации?

Люди из зала, десятки голосов: Против абортов!

Тертель: Многотысячные манифестации проходят…

Люди из зала, десятки голосов: Нет!

Тертель: …Антиабортные, есть националисты, есть недовольные партией «Право и справедливость», перекрывается дорожное движение…

Женщина из зала: Ай-яй-яй, как страшно!

Тертель: Пожалуйста! Что касается США: а что, Автухович не был вооружен?

Голос из зала: А где вы его взяли вообще? (Взрыв смеха в зале.)

Тертель: В гараже… А что, взрыв машины сотрудника ОМОНа возле детского сада — это нормально?

(Шум в зале.)

Женский голос: А убийство — это нормально, человека?

Мужской голос: Где кукловоды российские делись?

Тертель: Кукловодов российских вы увидите. Товарищ Бабарико пойдет в суд, все будет гласно — и вы все увидите.

Что касается демократии… (Шум в зале.) Я ж вас слушаю внимательно, правильно?.. Первое, если брать с позиции не смотреть интернет, а реальные вещи — а те, о которых я знаю, есть две формы воздействия на соседа: горячая фаза войны и прямая сила — пока у нас мирно с соседями, но идет к этому, — второе — мягкая сила так называемая.

Мягкая сила — это выделение средств, проекты, культурное продвижение, которых вы не чувствуете. Вы думаете, что сыр бесплатный — он не бесплатный.

Голос из зала: Да какой сыр?

Тертель: Что касается демократии, то продвижение демократии — это позиция Запада по продвижению своих интересов. Это моя субъективная точка зрения как человека, владеющего ситуацией.

Я вообще считаю, что демократия — это политтехнология.

Голос из зала: Да неужели?

Тертель: Попробуйте меня переубедить. Есть разные теории: и теория элит, и теория общественного договора, кто учился, знает это всё. По большому счету, это политтехнологии.

Судя по аудиозаписи встречи Ивана Тертеля, как и по видео аналогичного выступления на «Нафтане» в Новополоцке и других встреч чиновников на предприятиях, выступающие не понимают аудитории и не знают общественных настроений в целом.

Чиновники выступают перед людьми так, словно перед ними необразованные люди, которые всему верят, для которых единственный источник информации — БТ. Судя по реакции залов, на людей это производит катастрофическое впечатление.

«Вы тут нам заявляете, что наша система делает, а у меня вот работники с ковидом по два-три дня ждут, пока их в больницу направят, потому что нет мест. Из телевизора — одно, а по факту — другое», — возмущенно заявил в лицо Тертелю работник цеха «Карбамид».

«Так это концепция национальной безопасности, чтобы статистика была такой, удобоваримой, скажем так?» — иронизировал в адрес председателя КГБ другой работник.