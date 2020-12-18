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На встрече Тертеля с работниками «Гродно Азота» зал зааплодировал начальнику цеха, который жестко возразил председателю КГБ
Источник материала: Хартия'97
На встрече Тертеля с работниками «Гродно Азота» зал зааплодировал начальнику цеха, который жестко возразил председателю КГБ
Опубликована стенограмма этого момента.
Единственные за все время встречи с председателем Комитета государственной безопасности Иваном Тертелем на гродненском «Азоте» прозвучали, когда ему возразил начальник одного из цехов предприятия.
Начальник цеха:
— У меня несколько вопросов, но перед тем, как их задать, хочу прокомментировать ваши слова.
Что касается Польши, Германии. Дело в том, что у людей, сидящих в зале, много родственников, у кого дети, у кого другие, работают за границей. Мы из первых уст знаем, что там делается, поэтому я бы не совсем с вами согласился, что там черт знает что.
Что касается Америки, вы не забывайте, что там свободная продажа оружия, и там любой гражданин может свободно его приобрести. Поэтому действия полицейского этим обоснованы, ведь у него [кого американский полицейский задерживает] в кармане может пистолет лежать. У нас, извините, люди без оружия.
Что в вашем понимании демократия такое, вот вы объясните, чтобы мы понимали? Мы поняли одно: не высовывайтесь, сидите, иначе вас «замочат в сортире». (Взрыв аплодисментов.)
Ответ Ивана Тертеля:
— Польша занимает такую позицию в отношении Республики Беларусь — агрессивную, не рассчитывая на близкие интересы. Она не оценивает свои стратегические интересы на перспективу. У Польши свои проблемы, о которых я говорил. Вы отрицаете, что там по воскресеньям происходят манифестации?
Люди из зала, десятки голосов: Против абортов!
Тертель: Многотысячные манифестации проходят…
Люди из зала, десятки голосов: Нет!
Тертель: …Антиабортные, есть националисты, есть недовольные партией «Право и справедливость», перекрывается дорожное движение…
Женщина из зала: Ай-яй-яй, как страшно!
Тертель: Пожалуйста! Что касается США: а что, Автухович не был вооружен?
Голос из зала: А где вы его взяли вообще? (Взрыв смеха в зале.)
Тертель: В гараже… А что, взрыв машины сотрудника ОМОНа возле детского сада — это нормально?
(Шум в зале.)
Женский голос: А убийство — это нормально, человека?
Мужской голос: Где кукловоды российские делись?
Тертель: Кукловодов российских вы увидите. Товарищ Бабарико пойдет в суд, все будет гласно — и вы все увидите.
Что касается демократии… (Шум в зале.) Я ж вас слушаю внимательно, правильно?.. Первое, если брать с позиции не смотреть интернет, а реальные вещи — а те, о которых я знаю, есть две формы воздействия на соседа: горячая фаза войны и прямая сила — пока у нас мирно с соседями, но идет к этому, — второе — мягкая сила так называемая.
Мягкая сила — это выделение средств, проекты, культурное продвижение, которых вы не чувствуете. Вы думаете, что сыр бесплатный — он не бесплатный.
Голос из зала: Да какой сыр?
Тертель: Что касается демократии, то продвижение демократии — это позиция Запада по продвижению своих интересов. Это моя субъективная точка зрения как человека, владеющего ситуацией.
Я вообще считаю, что демократия — это политтехнология.
Голос из зала: Да неужели?
Тертель: Попробуйте меня переубедить. Есть разные теории: и теория элит, и теория общественного договора, кто учился, знает это всё. По большому счету, это политтехнологии.
Судя по аудиозаписи встречи Ивана Тертеля, как и по видео аналогичного выступления на «Нафтане» в Новополоцке и других встреч чиновников на предприятиях, выступающие не понимают аудитории и не знают общественных настроений в целом.
Чиновники выступают перед людьми так, словно перед ними необразованные люди, которые всему верят, для которых единственный источник информации — БТ. Судя по реакции залов, на людей это производит катастрофическое впечатление.
«Вы тут нам заявляете, что наша система делает, а у меня вот работники с ковидом по два-три дня ждут, пока их в больницу направят, потому что нет мест. Из телевизора — одно, а по факту — другое», — возмущенно заявил в лицо Тертелю работник цеха «Карбамид».
«Так это концепция национальной безопасности, чтобы статистика была такой, удобоваримой, скажем так?» — иронизировал в адрес председателя КГБ другой работник.
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На встрече Тертеля с работниками «Гродно Азота» зал зааплодировал начальнику цеха, который жестко возразил председателю КГБ
Опубликована стенограмма этого момента.
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