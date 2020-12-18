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К юбилею пилотажной группы итальянских ВВС подготовлена особая Pagani Huayra Tricolore
Источник материала: Tut.by
Выпуск спецверсий — обычная практика у производителей гиперкаров, и итальянская Pagani также не брезгует этим. Новейший родстер Huayra Tricolore также привлечет новых покупателей, хотя их всего будет трое.
Повод для выпуска новой спецверсии «двухдверки» — самый что ни на есть национальный: это 60-летие группы высшего пилотажа итальянских ВВС Frecce Tricolori («Трехцветные стрелы»), которое будет отмечаться весной следующего года. К слову, это уже не первый случай, когда Горацио Пагани отдает должное итальянским авиаторам — в 2010 году была представлена Zonda Tricolore, подготовленная к 50-летию авиагруппы.
Новая модификация родстера
Битурбо-V12 от Mercedes-AMG был форсирован до 840 л.с. и 1100 Нм крутящего момента, пару ему составляет 7-ступенчатая роботизированная секвентальная коробка, расположенная в одном модуле с электронноуправляемым дифференциалом. Известно, что весит родстер 1270 кг, но динамические характеристики не раскрываются.
Зато Pagani озвучила стоимость своего нового эксклюзива — 5,5 миллиона евро и это без учета налогов! Будет выпущено только три таких машины.
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Выпуск спецверсий - обычная практика у производителей гиперкаров, и итальянская Pagani также не брезгует этим. Новейший родстер Huayra Tricolori также привлечет новых...
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