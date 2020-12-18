К юбилею пилотажной группы итальянских ВВС подготовлена особая Pagani Huayra Tricolore

Источник материала: Tut.by

Выпуск спецверсий — обычная практика у производителей гиперкаров, и итальянская Pagani также не брезгует этим. Новейший родстер Huayra Tricolore также привлечет новых покупателей, хотя их всего будет трое.





Повод для выпуска новой спецверсии «двухдверки» — самый что ни на есть национальный: это 60-летие группы высшего пилотажа итальянских ВВС Frecce Tricolori («Трехцветные стрелы»), которое будет отмечаться весной следующего года. К слову, это уже не первый случай, когда Горацио Пагани отдает должное итальянским авиаторам — в 2010 году была представлена Zonda Tricolore, подготовленная к 50-летию авиагруппы.





Новая модификация родстера Huayra получила окраску кузова в стиле учебно-боевого самолета Aermacchi MB-339A P.A.N с итальянским триколором на дверях и по бокам кузова, а также особый аэродинамический обвес, увеличивающий прижимную силу. Но главной фишкой Huayra Tricolore является расположенная на переднем обтекателе трубка Пито, а ее показания выводятся на анемометр, установленный в салоне родстера.





Битурбо-V12 от Mercedes-AMG был форсирован до 840 л.с. и 1100 Нм крутящего момента, пару ему составляет 7-ступенчатая роботизированная секвентальная коробка, расположенная в одном модуле с электронноуправляемым дифференциалом. Известно, что весит родстер 1270 кг, но динамические характеристики не раскрываются.





Зато Pagani озвучила стоимость своего нового эксклюзива — 5,5 миллиона евро и это без учета налогов! Будет выпущено только три таких машины.