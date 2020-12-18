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Базовая величина может вырасти сразу на 2 рубля!

18.12.2020 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правящему режиму не хватает денег на свое содержание. Помимо радикального увеличения налогов, вероятнее всего, радикально вырастет и базовая величина.

Базовую величину планируют повысить до 29 рублей (сейчас она составляет 27 рублей), сообщили TUT.BY в Минфине. 

Прирост базовой может оказаться самым солидным за последние годы. Соответственно, при росте базовой величины повысятся и привязанные к ней пошлины и штрафы. 

Обычно базовая величина меняется раз в год, с 1 января. В 2020 году она повысилась с 25,5 до 27 рублей, в 2019-м — с 24,5 до 25,5 рубля, в 2018-м — с 23 до 24,5 рубля.
 
 
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Правящему режиму не хватает денег на свое содержание. Помимо радикального увеличения налогов, вероятнее всего, радикально вырастет и базовая величина.
 
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