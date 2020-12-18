|
Базовая величина может вырасти сразу на 2 рубля!
Источник материала: Партизан
Правящему режиму не хватает денег на свое содержание. Помимо радикального увеличения налогов, вероятнее всего, радикально вырастет и базовая величина.
Базовую величину планируют повысить до 29 рублей (сейчас она составляет 27 рублей), сообщили
Прирост базовой может оказаться самым солидным за последние годы. Соответственно, при росте базовой величины повысятся и привязанные к ней пошлины и штрафы.
Обычно базовая величина меняется раз в год, с 1 января. В 2020 году она повысилась с 25,5 до 27 рублей, в 2019-м — с 24,5 до 25,5 рубля, в 2018-м — с 23 до 24,5 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правящему режиму не хватает денег на свое содержание. Помимо радикального увеличения налогов, вероятнее всего, радикально вырастет и базовая величина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)