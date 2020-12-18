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Минфин обнародовал проект бюджета-2021: режим надеется найти кредитора на $2,8 млрд

18.12.2020 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минфин Беларуси разместил (.pdf) на своем сайте проект бюджета на 2021 год.

Доходы планируются на уровне 23,3 млрд. руб. расходы — 27,3 млрд. руб. Дефицит бюджета составит 4 млрд. рублей.

Лимит внутреннего государственного долга Республики Беларусь установлен на 2021 год в размере 10,5 млрд. рублей; лимит внутреннего долга, гарантированного правительством Беларуси, в размере 3,1 млрд. рублей.

Лимит внешнего государственного долга Республики Беларусь установлен в размере 20,2 млрд. долларов США; лимит внешнего долга, гарантированного правящим режимом, в размере 2,8 млрд. долларов США.

В случае превышения фактических размеров внутреннего и (или) внешнего долгов, гарантированных Республикой Беларусь, над утвержденными лимитами правительством РБ решения о предоставлении новых гарантий не принимаются.
 
 
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Минфин Беларуси разместил (.pdf) на своем сайте проект бюджета на 2021 год.
 
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