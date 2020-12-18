Лукашенко о приоритетах белорусского председательства в СНГ - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве Александр Лукашенко назвал неизбежной необходимостью.

"Считаю, что о выгодах можно будет говорить лишь тогда, когда мы полностью раскроем потенциал нашего содружества. Это станет одним из главных приоритетов белорусского председательства в содружестве в следующем году", - сказал президент.

Он отметил, что в год своего председательства в СНГ официальный Минск сосредоточит внимание на усилении роли Содружества для достижений важных целей, улучшения уровня жизни населения, решения проблем, вызванных глобализацией.

Лукашенко считает, что в СНГ нужно выйти на тот уровень сотрудничества, который уже достигнут в ЕАЭС.

Белорусский лидер считает, что между ЕАЭС и Содружеством "очень высокое сопряжение направлений деятельности". Более плотное сотрудничество исполнительных органов данных объединений укрепит связи.

По его мнению, в настоящее время нельзя создавать ситуацию, когда интеграция в ЕАЭС станет "какой-то разделительной линией" в торгово-экономических отношениях "пятерки" и других стран СНГ.

Как Лукашенко видит председательство Беларуси в СНГ – смотрите на видео.

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