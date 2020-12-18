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Лукашенко о приоритетах белорусского председательства в СНГ - видео
18.12.2020 16:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве Александр Лукашенко назвал неизбежной необходимостью.
"Считаю, что о выгодах можно будет говорить лишь тогда, когда мы полностью раскроем потенциал нашего содружества. Это станет одним из главных приоритетов белорусского председательства в содружестве в следующем году", - сказал президент.
© Photo : пресс-служба президента
Он отметил, что в год своего председательства в СНГ официальный Минск сосредоточит внимание на усилении роли Содружества для достижений важных целей, улучшения уровня жизни населения, решения проблем, вызванных глобализацией.
Лукашенко считает, что в СНГ нужно выйти на тот уровень сотрудничества, который уже достигнут в ЕАЭС.
Белорусский лидер считает, что между ЕАЭС и Содружеством "очень высокое сопряжение направлений деятельности". Более плотное сотрудничество исполнительных органов данных объединений укрепит связи.
По его мнению, в настоящее время нельзя создавать ситуацию, когда интеграция в ЕАЭС станет "какой-то разделительной линией" в торгово-экономических отношениях "пятерки" и других стран СНГ.
Как Лукашенко видит председательство Беларуси в СНГ – смотрите на видео.
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В следующем году Беларусь будет председательствовать в СНГ, среди приоритетов - раскрытие потенциала сотрудничества.
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