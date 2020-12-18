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На новогрудском заводе умерла 36-летняя женщина. Местные говорят о самоубийстве из-за недостачи

18.12.2020 16:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Жители Новогрудка сообщили Onliner, что вечером 15 декабря на местном заводе газовой аппаратуры умерла женщина И. — говорят, что повесилась прямо на складе. В приемной завода журналисту подтвердили факт смерти сотрудницы и направили в отдел кадров, где отказались давать комментарии по телефону. В Следственном комитете предварительно рассказали, что произошло.

— В настоящее время следователями Новогрудского районного отдела Следственного комитета проводится проверка по факту смерти местной жительницы. Тело 36-летней женщины без признаков жизни обнаружено около 17 часов 15 декабря на территории завода газовой аппаратуры, — рассказали Onliner в УСК по Гродненской области.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза — по ее результатам будет известна причина смерти.

 — Знаю, что из-за неправильно проведенной ревизии под ее ответственностью оказалась большая недостача: за пять тонн порошковой краски, были разговоры о заведении уголовного дела. И. писала предсмертные записки. Ее нашли на складе, закрылась там и повесилась на трубе, — рассказывают горожане.

На новогрудском заводе умерла 36-летняя женщина. Местные говорят о самоубийстве из-за недостачи

По словам новогрудчан, умершей было 36 лет, она работала кладовщиком на баллонном складе завода газовой аппаратуры.

(будет дополнено)

Если вы владеете достоверной информацией о случившемся, напишите на почту ds@onliner.by или в Telegram по нику @dashaspevak.

Если вы чувствуете себя плохо, у вас или у ваших родственников появляются суицидальные мысли, наберите номер службы экстренной психологической помощи. Телефон для взрослых — (8 017) 352-44-44, для детей и подростков — (8 017) 263-03-03.

Разговор о суицидальных рисках

 
 
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Жители Новогрудка сообщили Onliner, что вечером 15 декабря на местном заводе газовой аппаратуры умерла женщина И. — говорят, что повесилась прямо на складе. В приемной...
 
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