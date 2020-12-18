Крумкачы подали протест после матча со «Слуцком». АБФФ посчитала его необоснованным

Источник материала: Tut.by

На заседании контрольно-дисциплинарного комитета АБФФ был рассмотрен протест НФК «Крумкачы» на результат первого стыкового матча против «Слуцка», который прошел 15 декабря. Напомним, что «вороны» проиграли со счетом 0:2 , но посчитали, что два игрока «Слуцка» должны были пропускать этот матч из-за перебора желтых карточек, а значит клубу должно было быть засчитано техническое поражение. Однако АБФФ посчитала иначе.



«Вороны» проиграли со счетом 0:2. Но на следующий день после игры подали протест. Фото: НФК «Крумкачы»

В чем суть протеста клуба, который рвется в Высшую лигу

«Крумкачы» направили в федерацию футбола протест из-за того, что в матче за «Слуцк» сыграли Егор Семенов и Мухаммед Умар Бала. В матче 29-го тура уже завершившегося чемпионата данные игроки получили желтые карточки, которые стали для них шестыми с начала турнира.

Согласно регламенту первые четыре «желтые карточки» автоматически влекут за собой дисквалификацию футболиста на следующий матч.

Каждые последующие две «желтые карточки» также автоматически влекут за собой временную дисквалификацию на следующий матч.

Семенов и Бала должны были пропускать следующий футбольный матч своей команды, а именно игру 30-го тура против «Смолевичей».

Однако, федерация футбола отменила этот матч и следующей игрой для «Слуцка» стала игра с «Крумкачамi».

Клуб ссылался на пункт 3.11.9 статьи 3 Регламента, который гласит, что дисциплинарные санкции в виде желтых карточек, полученных в ходе чемпионата, при проведении дополнительного матча (турнира) не учитываются.

Не отбытые дисквалификации, назначенные в ходе чемпионата, переносятся на дополнительный матч (турнир). Об этом же свидетельствует пункт 8 статьи 20.

Также «вороны» ссылаются на статью 20 Регламента, в котором объясняется, что означает дисквалификация игрока.

Пункт 2.14 статьи 4 сообщает, что в случае участия в матче футболиста без соответствующего допуска и права либо дисквалифицированного футболиста результат матча аннулируется, виновной команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0.

Также «Крумкачы» отмечали, что в программе СОМЕТ оба игрока имели по одному матчу не отбытой временной дисквалификации перед стыковым матчем.

Решение АБФФ

«В соответствии с п. 3.11.9 статьи 3 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года дисциплинарные санкции в виде желтых карточек, полученных в ходе чемпионата, при проведении дополнительного матча (турнира) не учитываются; не отбытые дисквалификации, назначенные в ходе чемпионата, переносятся на дополнительный матч (турнир).

Таким образом, положение ст. 32 Дисциплинарного кодекса АБФФ об автоматической временной дисквалификации вследствие получения первых четырех и каждых двух последующих желтых карточек на проведение дополнительного матча (турнира) не распространяется, при этом не отбытое наказание в виде дисквалификации, назначенной Комитетом контрольно-дисциплинарным и по этическим вопросам АБФФ распространяется на проведение дополнительного матча (турнира).

В матче принимали участие игроки ФК „Слуцк“ (Слуцк) Семенов Егор и Мухаммед Умар Бала, не имевшие не отбытого наказания в виде дисквалификации, назначенной Комитетом контрольно-дисциплинарным и по этическим вопросам АБФФ.

Постановили: на основании ст. 39 Дисциплинарного кодекса АБФФ, п. 3.11.9 ст. 3,

ст. 12 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020, признать протест ФК „НФК Крумкачы“ (Минск) от 16.12.2020 необоснованным.

Согласно части 1 статьи 64 Дисциплинарного кодекса АБФФ данное решение может быть обжаловано в Апелляционный комитет в течение 10 (десяти) дней с момента его вынесения».

Второй матч пройдет 19 декабря в Минске в футбольном манеже. Начало в 13.30. Игра опять пройдет без зрителей.