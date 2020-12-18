Большегруз сбил пенсионерку в Светлогорске

Днем 17 декабря грузовой автомобиль МАЗ сбил пенсионерку в Светлогорске.



Фото: ГАИ

По сообщению областной ГАИ, 54-летний водитель МАЗа перед началом движения не убедился в безопасности маневра и наехал на 82-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка шла по проезжей части дворовой территории по ходу движения автомобиля.

Женщину с травмами госпитализировали в Светлогорскую ЦРБ.