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Большегруз сбил пенсионерку в Светлогорске
Источник материала: Навiны
Днем 17 декабря грузовой автомобиль МАЗ сбил пенсионерку в Светлогорске.
По сообщению областной ГАИ, 54-летний водитель МАЗа перед началом движения не убедился в безопасности маневра и наехал на 82-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка шла по проезжей части дворовой территории по ходу движения автомобиля.
Женщину с травмами госпитализировали в Светлогорскую ЦРБ.
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Днем 17 декабря грузовой автомобиль МАЗ сбил пенсионерку в Светлогорске.
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