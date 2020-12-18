|
Мощнейшее за 500 лет землетрясение случилось в Милане
Источник материала: ОНТ
В итальянском Милане зафиксировано самое сильное за последние 500 лет землетрясение. Об этом
Землетрясение произошло в четверг, 17 декабря, ближе к вечеру. Его магнитуда составляла 3,9, а эпицентр находился в шести километрах западнее Милана, глубина составился 56 километров от поверхности земли.
Толчки ощущали граждане Милана и его пригородов. Жители верхних этажей сообщали о том, что у них раскачивались люстры и сама передвигалась мебель. Обеспокоенные жители звонили в экстренные службы, пытаясь узнать, что происходит.
По данным работников пожарной службы Милана, обошлось без пострадавших, жертв и разрушений.
В Национальном институте геофизики и вулканологии Италии пояснили, что данные толчки можно сравнить разве что с землетрясением в данном районе, произошедшем 500 лет назад. А более сильное зафиксировано еще раньше.
Милан относится всего лишь к третьей категории сейсмически опасных зон, здесь низка возможность сильных землетрясений – местные обыватели к ним не привыкли, поэтому и восприняли происходящее с тревогой.
Фото pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В итальянском Милане зафиксировано самое сильное за последние 500 лет землетрясение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный институт геофизики...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)