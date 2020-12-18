Мощнейшее за 500 лет землетрясение случилось в Милане

Источник материала: ОНТ

В итальянском Милане зафиксировано самое сильное за последние 500 лет землетрясение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Землетрясение произошло в четверг, 17 декабря, ближе к вечеру. Его магнитуда составляла 3,9, а эпицентр находился в шести километрах западнее Милана, глубина составился 56 километров от поверхности земли.

Толчки ощущали граждане Милана и его пригородов. Жители верхних этажей сообщали о том, что у них раскачивались люстры и сама передвигалась мебель. Обеспокоенные жители звонили в экстренные службы, пытаясь узнать, что происходит.

По данным работников пожарной службы Милана, обошлось без пострадавших, жертв и разрушений.

В Национальном институте геофизики и вулканологии Италии пояснили, что данные толчки можно сравнить разве что с землетрясением в данном районе, произошедшем 500 лет назад. А более сильное зафиксировано еще раньше.

Милан относится всего лишь к третьей категории сейсмически опасных зон, здесь низка возможность сильных землетрясений – местные обыватели к ним не привыкли, поэтому и восприняли происходящее с тревогой.

Фото pixabay





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