«Мешков Брест» проиграл «Эльверуму» в матче гандбольной Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

Гандболисты «Мешков Бреста» в выездном матче Лиги чемпионов проиграли норвежскому «Эльверуму» – 31:33.

Лучшим бомбардиром матча стал линейный брестчан Владимир Враньеш, реализовавший семь бросков. Его одноклубники Марко Панич и Андрей Юринок отличились по шесть раз. Для «Эльверума» этот успех стал лишь вторым в восьми проведенных матчах.

Сейчас в европейском гандболе наступает пауза: в январе в Египте пройдет чемпионат мира, на нём могут сыграть пять представителей «Мешков Бреста». А следующие матчи у белорусского клуба в Лиге чемпионов запланированы на начало февраля.

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