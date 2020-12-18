Соблюдайте масочный режим! Какие маски для лица помогут пережить зиму? Советы врача-косметолога Юлии Станкевич

Источник материала: ОНТ

Все женщины знают, что ежедневный базовый уход за лицом независимо от времени года состоит из очищения, тонизирования и увлажнения. Зимой кожа нуждается в дополнительных источниках питания. И здесь настоящая палочка-выручалочка – это косметические маски для лица.

Чтобы правильно подобрать маску, нужно определить тип кожи и ожидаемый эффект. Исходя из этих вводных, разберём, что и кому подойдёт лучше всего.

1. Тканевые маски. Самый быстрый способ увлажнения и питания. Идеально подходят для чувствительной кожи лица. Удобны в использовании: можно применять как дома, так и в путешествиях.

!!! Важно: не передержать маску на лице, так как сначала она влагу отдаёт, а затем – забирает.

2. Гелевые маски и патчи. Применяются, если вам нужен быстрый эффект свежего и сияющего лица. Идеальны в использовании ранним утром или после рабочего дня, если нужно привести себя в порядок перед свиданием или вечеринкой. Как правило, в их составе гиалуроновая кислота и витамин С. Отлично восполняют потерю влаги и осветляют лицо. Можно использовать по необходимости либо курсом каждый день в течении недели.

!!! Важно: помните, что эффект от этой маски быстрый, но не долгоиграющий.

Патчи – маска локального применения, как правило под глаза. Отлично увлажняет и убирает отёчность, особенно ранним утром.

3. Маски на основе глины. Белая, чёрная, голубая, красная… Сколько видов глины, столько названий масок. Основная функция таких масок абсорбирующая. Отлично подходят для жирной кожи. Снимают воспаления, подсушивают мелкие высыпания и прыщики. Например, белая глина (каолин) – прекрасно отбеливает и успокаивает кожу. Применением таких масок зимой лучше не увлекаться. 1 раз в неделю оптимально.

!!! Важно: после нанесения глиняной маски не допускать её полного высыхания, так как глина может сильно пересушить кожу. Для этого подсыхающую маску увлажняем водой прямо на лице.

4. Альгинатные маски. Используются для лифтинга кожи лица. Основа этих масок альгинат – бурые морские водоросли. Маски представляют собой порошок, который можно растворить водой или специальным активатором до консистенции жидкой сметаны. Наносим на лицо на 15–20 минут. После полного высыхания снимаем снизу вверх. Получается эффект застывшего лица. Очень хорошо под альгинатную маску наносить сыворотки или концентраты. Получаем двойной эффект: лифтинг и дополнительное увлажнение.

!!! Важно: альгинатные маски неудобны в домашнем использовании. Чтобы достичь максимального эффекта «застывшего лица», лучше обратиться к помощи косметолога.

5. Плёночные маски. Основная задача таких масок – очищение пор и улучшение цвета лица. При снятии маски после полного высыхания происходит отшелушивание ороговевших клеток. Рекомендуется использовать не чаще одного раза в неделю. А женщинам с чувствительной кожей лица использовать с особой осторожностью.

!!! Важно: в основе плёночных масок этиловый спирт, поэтому не стоит увлекаться их применением, так как они истончают эпидермис.

6. Кремообразные маски. Отличный вариант для восстановления липидного барьера кожи. Хорошо питают и прекрасно подходят для использования в зимнее время года. Маски представляют собой жирный крем и готовы к использованию. После нанесения не смываются.

!!! Важно: кремообразные маски обязательно применять не позднее, чем за два часа до сна, чтобы избежать отёков на лице.

Прежде, чем использовать маски, кожу лица нужно подготовить. Тщательно снять макияж, тонизировать, сделать гоммаж или лёгкий пилинг на основе фруктовых кислот.

!!! Важно: наносить маску на очищенную и сухую кожу лица.

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