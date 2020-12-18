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В России убиравший снег трактор задавил ребенка

18.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России убиравший снег трактор задавил ребенка

В Карелии (Россия) расчищающий снег трактор задавил восьмилетнюю девочку. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ.

По данным следствия, 17 декабря днем подозреваемый за рулем трактора задним ходом наехал на ребенка. Девочка скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Фото: РИА «Новости» / Александр Сухотин

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В Карелии (Россия) расчищающий снег трактор задавил восьмилетнюю девочку. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ. По данным следствия, 17 декабря днем...
 
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