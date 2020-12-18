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В России убиравший снег трактор задавил ребенка
Источник материала: ОНТ
В Карелии (Россия) расчищающий снег трактор задавил восьмилетнюю девочку. Об этом
По данным следствия, 17 декабря днем подозреваемый за рулем трактора задним ходом наехал на ребенка. Девочка скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства трагедии.
Фото: РИА «Новости» / Александр Сухотин
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В Карелии (Россия) расчищающий снег трактор задавил восьмилетнюю девочку. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ. По данным следствия, 17 декабря днем...
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