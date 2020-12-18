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Игрок сборной Беларуси по хоккею Джефф Платт войдет в состав «Салавата Юлаева»
Источник материала: ОНТ
Форвард сборной Беларуси по хоккею Джефф Платт в ближайшее время должен стать игроком уфимского «Салавата Юлаева».
На днях нападающий по соглашению сторон расстался с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. В этом чемпионате КХЛ Платт набрал 6 очков по системе «гол плюс пас» за 28 игр.
В случае подписания контракта с «Салаватом Юлаевым» Платт не будет считаться легионером. За клуб из Уфы уже выступают белорусские защитники Дмитрий Коробов и Евгений Лисовец.
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Форвард сборной Беларуси по хоккею Джефф Платт в ближайшее время должен стать игроком уфимского «Салавата Юлаева». На днях нападающий по соглашению сторон...
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