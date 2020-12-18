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Польский футболист Роберт Левандовски признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

18.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польский футболист Роберт Левандовски признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом года по версии ФИФА.

Об этом было объявлено в ходе онлайн-церемонии вручения наград. В списке претендентов на премию были также Лионель Месси и Криштиану Роналду. В прошлом сезоне Левандовски провел за «Баварию» 47 матчей во всех турнирах, забил 55 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии. В составе немецкого гранда Левандовски выиграл бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Возглавляющий английский «Ливерпуль» Юрген Клопп второй раз подряд признан тренером года по версии ФИФА. Также на этот приз претендовали Ханс-Дитер Флик из «Бавария» и Марсело Бьелса из английского «Лидса».

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Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом года по версии ФИФА. Об этом было объявлено в ходе онлайн-церемонии вручения...
 
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