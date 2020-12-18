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Депутаты Палаты представителей одобрили поправки в Уголовный кодекс
Источник материала: ОНТ
Поправки в Уголовный кодекс во втором чтении сегодня одобрили депутаты Палаты представителей.
Вводится понятие «ответственности поручителей при помиловании» как нового вида противодействия повторному нарушению закона. А вот условно досрочное освобождение к должностным лицам, занимающим государственные посты, применяться не будет.
Депутаты одобрили и поправки в административный и процессуально-исполнительный кодексы. Исключены неактуальные составы правонарушений, административные процессы, связанные с нарушением права пользования жилым помещением, вместо жилищно-коммунальных организаций будут вести органы милиции.
Всего на утреннем заседании депутаты рассмотрели 9 законопроектов. Одобрили также поправки в закон по вопросам медиации.
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Поправки в Уголовный кодекс во втором чтении сегодня одобрили депутаты Палаты представителей. Вводится понятие «ответственности поручителей при помиловании»...
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