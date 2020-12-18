ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Депутаты Палаты представителей одобрили поправки в Уголовный кодекс

18.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Депутаты Палаты представителей одобрили поправки в Уголовный кодекс

Поправки в Уголовный кодекс во втором чтении сегодня одобрили депутаты Палаты представителей.


Вводится понятие «ответственности поручителей при помиловании» как нового вида противодействия повторному нарушению закона. А вот условно досрочное освобождение к должностным лицам, занимающим государственные посты, применяться не будет.

Депутаты одобрили и поправки в административный и процессуально-исполнительный кодексы. Исключены неактуальные составы правонарушений, административные процессы, связанные с нарушением права пользования жилым помещением, вместо жилищно-коммунальных организаций будут вести органы милиции.

Всего на утреннем заседании депутаты рассмотрели 9 законопроектов. Одобрили также поправки в закон по вопросам медиации.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поправки в Уголовный кодекс во втором чтении сегодня одобрили депутаты Палаты представителей. Вводится понятие «ответственности поручителей при помиловании»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика