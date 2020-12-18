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Мощный снегопад обрушился на США: в 14 штатах объявлен режим ЧС
Источник материала: ОНТ
Сильный снегопад обрушился на США. В 14-ти штатах, население которых превышает 60 миллионов человек, объявлено чрезвычайное положение.
На дорогах – снежные заносы. Только в Нью-Йорке утром больше 600 дорожных происшествий. Из-за шторма приостановила работу Штаб-квартира ООН. Часть заседаний, которые проходят очно, отменены. С перебоями работают аэропорты. Коммунальщики не успевают расчищать взлётно-посадочные полосы. Недавно открывшиеся школы Нью-Йорка переведены на дистанционное обучение. Закрыты кафе и рестораны, прервано паромное сообщение.
В Нью-Джерси и вовсе транспортный коллапс. Временно не ходят ни автобусы, ни поезда. Этот снегопад может стать самым крупным за последние несколько лет.
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Сильный снегопад обрушился на США. В 14-ти штатах, население которых превышает 60 миллионов человек, объявлено чрезвычайное положение. На дорогах – снежные заносы....
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