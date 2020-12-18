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СК: в Новогрудке смертельно травмирован рабочий, проводится проверка
Источник материала: ОНТ
17 декабря в Новогрудке 29-летний мужчина работал на одном из строительных объектов и упал вниз с высоты пятого этажа. Об этом
Уточняется, что на мужчину съехали листы металлопрофиля. Рабочий упал с высоты пятого этажа вниз. Житель Новогрудка был госпитализирован, но скончался в больнице от множественных травм.
По словам коллег погибшего, он не соблюдал технику безопасности и не был пристегнут страховочным поясом.
Назначен ряд экспертиз, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Фото: Следственный комитет Беларуси
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17 декабря в Новогрудке 29-летний мужчина работал на одном из строительных объектов и упал вниз с высоты пятого этажа. Об этом информирует Следственный комитет...
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