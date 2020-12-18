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Арсенал огнестрельного оружия нашли у жителя Минского района

18.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арсенал огнестрельного оружия нашли у жителя Минского района

Хватило бы на осаду. Внушительный арсенал оружия и боеприпасов изъяли у белоруса, который участвовал в массовых беспорядках в августе. Пиротехник опытный.


У мужчины дома нашли разное оружие, патроны и дробь, глушитель, оптику, материалы для изготовления взрывчатки, весы. По информации оперативников, 31-летний житель Минского района не только участвовал в беспорядках, но и публиковал видео по подготовке погромов. Возбуждено уголовное дело. Изъятый арсенал направлен на экспертизу.

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Хватило бы на осаду. Внушительный арсенал оружия и боеприпасов изъяли у белоруса, который участвовал в массовых беспорядках в августе. Пиротехник опытный. У...
 
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