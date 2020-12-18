Лукашенко на саммите СНГ: Интеграция - неизбежная необходимость

Источник материала: ОНТ

Необходимо и дальше укреплять интеграционные механизмы среди стран СНГ. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на заседании С овета глав государств СНГ, который проходил в онлайн формате. Об этом пишет БелТА .

Александр Лукашенко обозначил, что концепцию своего председательства наша страна обнародует позже.



ФОТО: БЕЛТА

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