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Лукашенко на саммите СНГ: Интеграция - неизбежная необходимость
Источник материала: ОНТ
Необходимо и дальше укреплять интеграционные механизмы среди стран СНГ. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на заседании С
Александр Лукашенко обозначил, что концепцию своего председательства наша страна обнародует позже.
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Необходимо и дальше укреплять интеграционные механизмы среди стран СНГ. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ,...
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