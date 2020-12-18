ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уволенный преподаватель: «У нас у всех есть будущее, а у тех, кто судорожно занимается репрессиями, его нет»

18.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

У бастующих проводят обыски, их увольняют, но к общенациональной забастовке продолжают присоединяться новые люди.

Уволенный преподаватель: «У нас у всех есть будущее, а у тех, кто судорожно занимается репрессиями, его нет»

Алексей Стрельников

Накануне стало известно, что из БГАИ уволили двоих преподавателей, которые поддержали общенациональную забастовку и открыто встали на защиту протестующих студентов.

Это известный театровед Алексей Стрельников и сотрудница центра экспериментальной режиссуры Наталья Леванова.

— Я пришел в Академию в 2013 году и хотел, чтобы мои знания были на пользу студентам и выпускникам. Я по-прежнему уверен, что у нас у всех есть будущее, а у тех, кто судорожно занимается репрессиями, его нет, — написал в соцсетях Алексей Стрельников и призвал выпускников всех вузов поддержать своих преподавателей.

Уволенный преподаватель: «У нас у всех есть будущее, а у тех, кто судорожно занимается репрессиями, его нет»

Антон Шемякин

— Нет больше сил терпеть правовой беспредел в нашей стране, — обратился к коллегам электрослесарь 4 РУ ОАО «Беларуськалий» Антон Шемякин, объявив о своем присоединении к общенациональной забастовке. — Не хочу, чтобы мои дети жили в страхе. У меня один вопрос к тем, кто ещё сомневается: как вы будете смотреть в глаза своим детям?

Всего на этой неделе в стачку ушли шестеро шахтеров.

К общенациональной забастовке присоединились аппаратчик завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Александр Домино и главный диспетчер дорожного центра управления службы перевозок БелЖД Роман Попок.

Народные требования прекратить насилие и провести честные выборы поддержали и металлурги с БМЗ Сергей Овсяников и  Николай Кизеев.

Николай отработал на предприятии 20 лет. Он вошел в учредительный совет сотрудников БМЗ, которые хотят создать ячейку независимого профсоюза. И сразу после этого, признался, на него началось давление руководства

Сопротивляться правовому беспределу продолжает и студенческое сообщество.

Так, на этой неделе студент 3 курса юрфака БГУ отказался участвовать в Белорусской студенческой юридической олимпиаде. Об этом сообщил студенческий телеграм-канал.

— Мой друг сейчас в СИЗО, людей пытают и убивают, а право в стране не работает. Не понимаю, как можно на полном серьезе участвовать сейчас в этом цирке (олимпиаде – прим. «С»). Не понимаю, как люди, которые займут там какие-то места, смогут получать призы из рук у представителей силовых структур, — объяснил свое решение Влад.

Люди, объявившие о своем присоединении к стачке, становятся объектами беспрецедентного давления и репрессий.

На этой неделе к некоторым участникам стачки ОАО «Беларуськалий» приходят с обысками, сообщили на канале стачкома.

Уволенный преподаватель: «У нас у всех есть будущее, а у тех, кто судорожно занимается репрессиями, его нет»

Сотрудники милиции у квартиры одного их стачкомовцев. Фото предоставлено стачкомом

— Изымают электронную технику: компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты. Осматривают обстановку квартир и зачем-то снимают это всё на камеру. В одной из квартир сильно пнули ногой кошку, сломали челюсть, животное умерло, — рассказали в стачкоме.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У бастующих проводят обыски, их увольняют, но к общенациональной забастовке продолжают присоединяться новые люди.
 
Новости дня
Новости разные
 
Крумкачы подали протест после матча со «Слуцком». АБФФ посчитала его необоснованным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика