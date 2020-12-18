Уволенный преподаватель: «У нас у всех есть будущее, а у тех, кто судорожно занимается репрессиями, его нет»

Источник материала: Салiдарнасць

У бастующих проводят обыски, их увольняют, но к общенациональной забастовке продолжают присоединяться новые люди.





Алексей Стрельников

Накануне стало известно, что из БГАИ уволили двоих преподавателей , которые поддержали общенациональную забастовку и открыто встали на защиту протестующих студентов.

Это известный театровед Алексей Стрельников и сотрудница центра экспериментальной режиссуры Наталья Леванова.

— Я пришел в Академию в 2013 году и хотел, чтобы мои знания были на пользу студентам и выпускникам. Я по-прежнему уверен, что у нас у всех есть будущее, а у тех, кто судорожно занимается репрессиями, его нет, — написал в соцсетях Алексей Стрельников и призвал выпускников всех вузов поддержать своих преподавателей.





Антон Шемякин

— Нет больше сил терпеть правовой беспредел в нашей стране, — обратился к коллегам электрослесарь 4 РУ ОАО «Беларуськалий» Антон Шемякин, объявив о своем присоединении к общенациональной забастовке. — Не хочу, чтобы мои дети жили в страхе. У меня один вопрос к тем, кто ещё сомневается: как вы будете смотреть в глаза своим детям?

Всего на этой неделе в стачку ушли шестеро шахтеров.

К общенациональной забастовке присоединились аппаратчик завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Александр Домино и главный диспетчер дорожного центра управления службы перевозок БелЖД Роман Попок.

Народные требования прекратить насилие и провести честные выборы поддержали и металлурги с БМЗ Сергей Овсяников и Николай Кизеев.

Николай отработал на предприятии 20 лет. Он вошел в учредительный совет сотрудников БМЗ, которые хотят создать ячейку независимого профсоюза. И сразу после этого, признался, на него началось давление руководства .

Сопротивляться правовому беспределу продолжает и студенческое сообщество.

Так, на этой неделе студент 3 курса юрфака БГУ отказался участвовать в Белорусской студенческой юридической олимпиаде. Об этом сообщил студенческий телеграм-канал .

— Мой друг сейчас в СИЗО, людей пытают и убивают, а право в стране не работает. Не понимаю, как можно на полном серьезе участвовать сейчас в этом цирке (олимпиаде – прим. «С»). Не понимаю, как люди, которые займут там какие-то места, смогут получать призы из рук у представителей силовых структур, — объяснил свое решение Влад.

Люди, объявившие о своем присоединении к стачке, становятся объектами беспрецедентного давления и репрессий.

На этой неделе к некоторым участникам стачки ОАО «Беларуськалий» приходят с обысками, сообщили на канале стачкома .





Сотрудники милиции у квартиры одного их стачкомовцев. Фото предоставлено стачкомом

— Изымают электронную технику: компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты. Осматривают обстановку квартир и зачем-то снимают это всё на камеру. В одной из квартир сильно пнули ногой кошку, сломали челюсть, животное умерло, — рассказали в стачкоме.