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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

18.12.2020 16:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании принял решение в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

«Совет директоров Банка России 18 декабря 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Инфляция складывается выше прогноза Банка России. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения», - говорится в сообщении отмечает ЦБ.

Вместе с тем, ЦБР не исключает дополнительного снижения ключевой ставки.

«С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки», - отмечается в сообщении.

ЦБ подчеркивает, что продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, которая будет оказывать поддержку экономике в следующем году.

 
 
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Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании принял решение в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.
 
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