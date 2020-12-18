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Россия якобы услышала все ценовые пожелания Беларуси по поставкам нефти

18.12.2020 16:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия полностью учла в 2020 году пожелания белорусских партнеров по ценам на нефть, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Запрос белорусской стороны по ценам на нефть в этом году был учтен российскими партнерами на сто процентов. Все, что запрашивалось белорусским руководством по этой теме, было услышано», - утверждает дипломат в интервью государственной газете «Звязда».

По его словам, была определена максимально льготная цена с учетом «нефтяной конъюнктуры», которая складывалась на внешних рынках.

«Россия пошла на беспрецедентные меры в рамках поддержки межбюджетных отношений», - пояснил Мезенцев.

Ре признал, что Россия не раз слышала от белорусских партнеров о высокой цене и случаях, когда цена в Европе была ниже цены, зафиксированной договором между странами в феврале 2020 года, но были и «иные случаи, когда российская цена была значительно ниже европейской».

«Пока нет выхода на единый рынок нефти и газа, естественно, не исключен спор хозяйствующих субъектов», - допустил Мезенцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия полностью учла в 2020 году пожелания белорусских партнеров по ценам на нефть, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
 
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