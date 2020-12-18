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Власти хотят построить в Минске мусоросжигательный завод

18.12.2020 16:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти планируют построить на базе минской ТЭЦ-4 мусоросжигательный завод, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

«К сожалению от сжигания отходов мы не уйдём. Растить горы мусора вокруг города дальше нельзя, а ресурс последнего действующего полигона исчерпывается. ТЭЦ-4 рассматривается потому, что там уже есть готовая печь, которую можно использовать для сжигания отходов, к тому же с точки зрения логистики, это более предпочтительный вариант: возить мусор из Минска, например, в Руденск, слишком дорого», - пояснил такое решение председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, выступая в парламенте.

«Мы изучали зарубежный опыт, в Вене мусоросжигательный завод расположен в центре города, он оснащён фильтрами, которые обеспечивают очистку выбросов», – добавил он.

Помимо мусоросжигательного завода власти собираются реконструировать Минскую очистную станцию.

«Станция построена в 70-х, и ее техническое состояние со временем ухудшилось, наблюдается коррозия бетона. К тому же с тех пор город вырос вдвое, а качественный состав стоков изменился, в них стало больше химии, потому требуются новые подходы в очистке», - Кухарев.

Сейчас активно используются реагенты, максимально нейтрализующие запах, также в качестве краткосрочной меры территория вокруг прудов засаживается деревьями и кустарниками. На реконструкцию станции власти намерены привлечь кредит ЕАБР.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти планируют построить на базе минской ТЭЦ-4 мусоросжигательный завод, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома.
 
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