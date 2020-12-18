Источник материала: Хартия'97

Стая робособак сможет обследовать пещеры Марса 3 18.12.2020, 16:20

Инженеры NASA представили проект марсоходов нового поколения — четырехногих роботов.

Следующим поколением марсоходов могут стать четырехногие «робопсы», намного более скоростные и маневренные, нежели классические колесные роверы. Массивы датчиков и сложные нейросети позволят им ориентироваться, избегать препятствий, составлять и обновлять трехмерные карты своего окружения, а также самостоятельно выбирать подходящий маршрут движения. Об этом рассказали представители Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA — презентация проекта Au-Spot состоялась на недавней встрече Американского геофизического общества (AGU), которая в этом году прошла онлайн, пишет Naked science .



©NASA, JPL-Caltech

Выступавшие отметили, что применение традиционных колесных аппаратов ограничивается регионами с достаточно ровной поверхностью. Многие интересные ученым области Марса слишком опасны для них, зато доступны для шагающих машин, которые разрабатывают на базе серийных робопсов Spot компании Boston Dynamics. Особенно перспективны такие машины будут для обследования скрытых под поверхностью тоннелей и пещер. В будущем именно они могут предоставить укрытие для обитаемой базы, однако до сих пор заглянуть сюда попросту нечем и некому. Возможно, в них сохранились и следы жизни, если она все-таки есть или была на Красной планете.



Групповая работа команды / ©AGU, NASA, JPL-Caltech, Thomas Touma et al., 2020

«Даже падение не станет провалом миссии, — добавили докладчики. — Используя свои алгоритмы, робот сможет подняться из любого положения». По расчетам разработчиков, четырехногий марсоход может быть в 12 раз легче марсохода Perseverance и сможет развивать скорость до пяти километров в час: для сравнения, ровер Curiosity набирает лишь около 0,14 километра в час. Планируется, что Au-Spot смогут использоваться в команде, поддерживая и страхуя друг друга. Группа может состоять из трех машин: основной, которая способна уходить в глубину пещер, а также пары «вспомогательных», оснащенных тросами, с помощью которых они будут помогать ей в особо сложных участках и обеспечат коммуникацию при работе на глубине.

Над проектом работают более 60 ученых и инженеров, занятых модификациями серийного Spot, созданием необходимых сенсоров и алгоритмов управления. Au-Spot будет ориентироваться с помощью бортовых видеокамер, лидара и датчиков движения. Робот уже проходит испытания на искусственной полосе препятствий и в естественных ландшафтах, имитирующих пещеры и пустыни Марса.

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