Источник материала: Хартия'97

Поддержавший перемены преподаватель: У нас у всех есть будущее 18.12.2020, 16:16

Наталья Леванова и Алексей Стрельников

У тех, кто судорожно занимается репрессиями, его нет.

Накануне стало известно, что из БГАИ уволили двоих преподавателей, которые поддержали общенациональную забастовку и открыто встали на защиту протестующих студентов.

Это известный театровед Алексей Стрельников и сотрудница центра экспериментальной режиссуры Наталья Леванова.

— Я пришел в Академию в 2013 году и хотел, чтобы мои знания были на пользу студентам и выпускникам. Я по-прежнему уверен, что у нас у всех есть будущее, а у тех, кто судорожно занимается репрессиями, его нет, — написал в соцсетях Алексей Стрельников и призвал выпускников всех вузов поддержать своих преподавателей.

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