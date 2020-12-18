Источник материала: Хартия'97

Сдал старик Кабаев 11 18.12.2020, 15:44

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Трансляция пресс-конференции Путина сопровождалась большим количеством дизлайков.

На очередной большой пресс-конференции Владимир Путин так и не произнес фамилию Алексея Навального, однако фактически признал, что за российским политиком следили (но следившие якобы непричастны к отравлению). Трансляция пресс-конференции Путина в YouTube сопровождалась большим количеством хейтерских комментариев и дизлайков, пишет kasparov.ru .

Александр Хоц:

"Вот как это кряхтение можно слушать? )) А куда деваться — в ожидании волшебного слова "Навальный" или хотя бы "этот пациент"? )

Вся страна замерла у экранов и, подавляя тошноту, терпит этот поток банальщины пополам с демагогией — ради главного сообщения.

Дедушка явно не в фокусе сегодня, без энтузиазма языком ворочает, "кхе-кает" и "ме-кает". И прямо по прописям шпарит: лошади кушают овес, а Волга впадает в Каспийское море".

Егор Алексеев:

"Сдал старик Кабаев здорово. Буквально за пару месяцев. Живые мощи.

Будто бы не в бункере сидит, а в зиндане".





Вера Афанасьева:

"На вопросы отвечает из заготовленного — по принципу генератора случайных чисел. Че вспомнил — то и хорошо.

Ни слова правды — кто-то ожидал другого?

Не стОит обсуждения, жалкое зрелище. Надо уметь вовремя уходить".

Алина Витухновская:

"Путин просит снять набалдашник с микрофона и заменить его на новый, требуя соблюдать нормы санитарно-гигиенической безопасности. Очевидно незапланированная реплика говорит о том, о чем он думает на самом деле — страх заражения и страх смерти. Уже отделенный от бытия всепоглощающим неврозом, всепожирающим ужасом, этот ботоксный Брежнев, Владимир Ковидович давно существует в ином психическом измерении".

Альфред Кох:

"Путин, вместо того, чтобы высказаться по сути слежки за Навальным и его отравления "Новичком", отвлек внимание публики рассуждениями о том, что источником этой информации, по его мнению, являются американские спецслужбы.

Здесь уместно напомнить ему его же цитату от 2 сентября 2016 года из интервью агентству Блумберг. Рассуждая о содержании взломанного почтового ящика Хиллари Клинтон, он заявил:

"Послушайте, разве имеет какое-то значение, кто взломал эти данные? Важно, что эта информация стала публичной! Не нужно отвлекать общественное внимание от сути проблемы, поднимая несущественные вопросы, связанные с поиском тех, кто это сделал..."

Роман Попков:

"То есть то, что за Навальным табун гебешников летал по стране, дед опровергать не стал. Значит, от позорных рассказов про шпили новосибирских и томских соборов мы будем на сей раз избавлены.

Просто Навальный — "американский шпион", за ним нужно "присматривать". Правда, те летавшие за Навальным гебешники — медики и спецы по химоружию, а не опера-топтуны, но это мелочи.

Ну и на вопрос про возбуждение уголовного дела Путин не ответил. Скорее всего, потому что реально пожилой уже человек, забывает вопросы, путается, тяжело уже соображать".

Михаил Беньяш:

"Старик не стал отрицать фээсбэшную наружку за Навальным.

И признал, что "хотели бы убить — убили".

Какой же он жалкий, этот диктатор 20-го века, чудом оказавшийся в 21-м.

Чем-то напоминает интригана тайного советника Мерзляева из фильма "О бедном гусаре замолвите слово". Помните, как Леонов, играющий комедианта Бубенцова, говорит ему: "Жалко мне тебя, Мерзляев. Какой-то ты убогий".

И таки да. Проверка — она всем проверка.

И Навальному на живучесть. И фэйсам на профессиональность. И Путину на достоинство.

**Вообще, в его выступлениях меня больше интересует счётчик дизов, как более-менее адекватный показатель отношения к нему населения".

Телеграм-канал «СерпомПо»:

"Путин ожидаемо ушел в глухую оборону по вопросам отравления ФСБ Алексея Навального и обогащения своей семьи.

Это похоже на боксера, которого соперник зажал в угол, а тот, закрыв лицо перчатками, пассивно принимает удары.

Так и Путин, оплевав "Запад", не дал ответа на известные миллионам людей в России факты о преступлениях его спецслужб, богатствах его родственников.

Западные лидеры после такого выступления могут убедиться — перед ними законченный преступный тип. В том же может увериться и общественное мнение западных стран, разогретое публикациями, разоблачающими отравителей Алексея Навального. Это — дорога к новым санкциям.

Что касается России, то здесь ставка сделана на антизападничество. Насколько люди окажутся восприимчивы к такой пропаганде от лица обогатившейся на них группировки — посмотрим.

Во всяком случае, послание для тех в России, кому все ясно и с отравителями, и с Путиным: да, мы — уголовники, но у нас в руках сила, значит, мы правы".

Он же:

"Я для себя еще решения не принял, пойду или нет на выборы в 24 году".

О нет! Только не это, должны были застонать как минимум журналисты. Еще 10 таких пресс-конференций?!

Конечно, в 2030-м Путину будет всего-то 78. Байден в этом возрасте только заходит на президентские галеры.

Но еще 10 лет путинских речей — это как пытка сломанной шарманкой, которая крутит и крутит все одну и ту же мелодию.

"Мы белые и пушистые... а вы почему-то считаете нас придурками... давайте жить дружно..."

Так и хочется сказать: "Горшочек, не вари..."

Александр Морозов:

"По делу об отравлении Навального Путин сказал только одно (как я понял): сотрудник ФСБ Александров, который вместо использования анонимного телефонного номера позвонил во время командировки со своего авторизованного гражданского номера, — и провалил всю группу, — не заслуживает сурового наказания. Следует устно пожурить, а затем наградить. Поскольку человек все-таки морально пострадал от разоблачения. В тяжелой схватке с ЦРУ".

Егор Седов:

"А ведь сказка Маршака "Двенадцать месяцев" — с довольно жестоким, хотя вполне справедливым финалом. Мне-то в детстве было норм, но этим самым, нынешним "новочувствительным" да "новоэтичным" может показаться "ужасным". И зря, конечно.

О чем сказка?

О том, как злая мачеха (власть?) вместе со своей дочкой (силовой олигархией?) издевалась над падчерицей ("глубинным народом"?). Издевались-издевались, да обе и сгинули! Сама природа оказалась против такой мерзости. А у падчерицы после этого все было хорошо!

И вот персонаж, не произносящий определенных фамилий, такое внукам (т.е. "этим детям этих женщин") читает? Интересные дела!"

Ольга Кортунова:

"Мне интересно вот что: он вообще понимает, что по уровню и стилю риторики он уже совсем слился со всеми международными фриками типа Ына, иранских аятолл, чокнутого таракана и шофера Мадуро?

Или правда сидит и самолюбуется, думает, что красавчик?

Вот правда уже интересно, как после всего этого международные западные лидеры собираются с ним встречаться и руку жать?"

Дмитрий Милин:

"Почему "слушать Путина — себя не уважать". Пример:





Кирилл Шулика:

"Эх, да, еще про Дзюбу спросили... Впервые за двадцать лет Путину пришлось отвечать на вопрос не про политический онанизм, а обычный".

Телеграм-канал "Важные истории":

"Пятерых журналистов "Важных историй" пытались взломать после пресс-конференции Путина.

В ночь на 18 декабря неизвестные пытались взломать фейсбук-аккаунт Дмитрия Великовского и телеграм-аккаунты Романа Анина, Олеси Шмагун и Романа Шлейнова — авторов расследования о дочери и бывшем зяте президента России Владимира Путина.

А пока мы писали это сообщение, неизвестные начали взламывать фейсбук Алеси Мароховской, тоже работавшей над расследованием.

Отметим, в случае с Аниным, неизвестные смогли получить код двухфакторной защиты, миновав SIM-карту Романа, но пароль от второго фактора у этих неизвестных ввести уже не получилось.

Попытки взлома произошли после пресс-конференции Путина, на которой он впервые прокомментировал расследование о своих близких и обвинил авторов в работе на западные спецслужбы.

Совпадение?"

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