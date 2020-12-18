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Сидели в беседке, слушали музыку... Задержан подозреваемый в двойном убийстве
Источник материала: Onliner
Рано утром 14 июля в гомельском микрорайоне Сельмаш
Произошло все в районе улицы Дворникова. Утром прохожий, увидев человека с ранениями, вызвал скорую и милицию, но они уже не помогли. Потом в беседке неподалеку нашли второго убитого.
По информации МВД, сотрудники проверили тысячи людей, обошли сотни квартир и домов; пока работали по этому преступлению, раскрыли хулиганство, незаконное хранение оружия и покушение на изнасилование 2004 года.
В декабре вышли на подозреваемого. Он арестован. Сообщается, что ему 23 года, судим, признается.
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Рано утром 14 июля в гомельском микрорайоне Сельмаш нашли трупы двух мужчин с ножевыми ранениями. На том момент было известно, что это местные жители 28 и 32 лет. Перед...
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