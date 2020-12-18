ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сидели в беседке, слушали музыку... Задержан подозреваемый в двойном убийстве

18.12.2020 16:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Рано утром 14 июля в гомельском микрорайоне Сельмаш нашли трупы двух мужчин с ножевыми ранениями. На том момент было известно, что это местные жители 28 и 32 лет. Перед смертью они ночью сидели в дворовой беседке и слушали музыку. Кто и зачем их убил — было непонятно. Сегодня МВД сообщило, что задержан подозреваемый.

Произошло все в районе улицы Дворникова. Утром прохожий, увидев человека с ранениями, вызвал скорую и милицию, но они уже не помогли. Потом в беседке неподалеку нашли второго убитого.

По информации МВД, сотрудники проверили тысячи людей, обошли сотни квартир и домов; пока работали по этому преступлению, раскрыли хулиганство, незаконное хранение оружия и покушение на изнасилование 2004 года.

В декабре вышли на подозреваемого. Он арестован. Сообщается, что ему 23 года, судим, признается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рано утром 14 июля в гомельском микрорайоне Сельмаш нашли трупы двух мужчин с ножевыми ранениями. На том момент было известно, что это местные жители 28 и 32 лет. Перед...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стая робособак сможет обследовать пещеры Марса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика