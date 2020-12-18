Apple и Broadcom не хотят платить $1,1 миллиарда за нарушение патентов на Wi-Fi

Источник материала: Onliner

Компании Apple и Broadcom объединили усилия в попытке оспорить решение суда, согласно которому они признаны виновными в нарушении авторского права на интеллектуальную собственность. В рамках этого дела, истцом в котором выступал Калифорнийский технологический институт (Caltech), Apple и Broadcom должны выплатить университету $1,1 млрд за нарушение патентов на Wi-Fi.

Такое решение было принято в начале 2020 года. Согласно озвученным Caltech данным, если бы в 2010-м было заключено соглашение на использование технологий, с каждого проданного iPhone в копилку исследовательского подразделения университета поступало бы $1,4 от Apple и $0,26 от Broadcom. Поэтому с компаний и потребовали $838 млн и $270 млн соответственно.

Теперь адвокаты Apple и Broadcom утверждают, что во время рассмотрения дела были допущены серьезные юридические ошибки. Ранее же сумму выплат они назвали неприемлемой и завышенной. В ответ на это Caltech попросила суд поднять выплаты до уровня $2,2 млрд.