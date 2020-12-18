ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Apple и Broadcom не хотят платить $1,1 миллиарда за нарушение патентов на Wi-Fi

18.12.2020 16:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компании Apple и Broadcom объединили усилия в попытке оспорить решение суда, согласно которому они признаны виновными в нарушении авторского права на интеллектуальную собственность. В рамках этого дела, истцом в котором выступал Калифорнийский технологический институт (Caltech), Apple и Broadcom должны выплатить университету $1,1 млрд за нарушение патентов на Wi-Fi.

Такое решение было принято в начале 2020 года. Согласно озвученным Caltech данным, если бы в 2010-м было заключено соглашение на использование технологий, с каждого проданного iPhone в копилку исследовательского подразделения университета поступало бы $1,4 от Apple и $0,26 от Broadcom. Поэтому с компаний и потребовали $838 млн и $270 млн соответственно.

Теперь адвокаты Apple и Broadcom утверждают, что во время рассмотрения дела были допущены серьезные юридические ошибки. Ранее же сумму выплат они назвали неприемлемой и завышенной. В ответ на это Caltech попросила суд поднять выплаты до уровня $2,2 млрд.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB международная версия (зеленый)
127 отзывов
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
399 р.
41 предложение
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/128GB международная версия (серый)
37 отзывов
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
709 р.
48 предложений
Сравнить эти товары →
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компании Apple и Broadcom объединили усилия в попытке оспорить решение суда, согласно которому они признаны виновными в нарушении авторского права на интеллектуальную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Меркаваны кіраўнік супрацоўнікаў ФСБ, якія суправаджалі Навальнага, аказаўся спэцыялістам у хімічнай зброі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика