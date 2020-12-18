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Новый деревообрабатывающий завод возведут в Свислочском районе

18.12.2020 16:57 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Более 200 новых рабочих мест, развитие логистической инфраструктуры и производство экспортно ориентированной продукции. Сегодня в Свислочском районе дан старт масштабному инвестиционному проекту по строительству нового деревообрабатывающего завода. На территории, входящей в свободно экономическую зону "Гродноинвест" австрийская компания намерена построить современное предприятие по производству сухих пиломатериалов, строганного бруса и пеллет. Сумма прямых инвестиций составила более 80 миллионов долларов. Ввод в эксплуатацию производства запланирован в 2022 году. Для аграрного Свислочского района это будет первое масштабное промышленное предприятие.

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома: "Успешная реализация данного проекта поспособствует тому, что в том числе у данного инвестора возникнет такое желание, предварительно мы эту тему проговаривали, построить еще одну или вторую очередь данного предприятия. Второе преимущество, это те налоговые поступления, которые увеличатся в бюджет нашего района".

Для реализации масштабного инвестиционного проекта Свислочский район был выбран неслучайно. Здесь хорошая сырьевая база и привлекательные условия для ведения бизнеса.

 
 
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Более 200 новых рабочих мест, развитие логистической инфраструктуры и производство экспортно ориентированной продукции. Сегодня в Свислочском районе дан старт...
 
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