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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый деревообрабатывающий завод возведут в Свислочском районе Более 200 новых рабочих мест, развитие логистической инфраструктуры и производство экспортно ориентированной продукции. Сегодня в Свислочском районе дан старт...

Более 200 новых рабочих мест, развитие логистической инфраструктуры и производство экспортно ориентированной продукции. Сегодня в Свислочском районе дан старт масштабному инвестиционному проекту по строительству нового деревообрабатывающего завода. На территории, входящей в свободно экономическую зону "Гродноинвест" австрийская компания намерена построить современное предприятие по производству сухих пиломатериалов, строганного бруса и пеллет. Сумма прямых инвестиций составила более 80 миллионов долларов. Ввод в эксплуатацию производства запланирован в 2022 году. Для аграрного Свислочского района это будет первое масштабное промышленное предприятие.Для реализации масштабного инвестиционного проекта Свислочский район был выбран неслучайно. Здесь хорошая сырьевая база и привлекательные условия для ведения бизнеса.