Проект бюджета-2021: сколько уйдет на «социалку» и что сделают при нехватке денег на пенсии и пособия

Источник материала: Tut.by

Минфин опубликовал проект республиканского бюджета на 2021 год. Заложенный дефицит превышает 4 миллиарда рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменятся траты на «социалку», том числе здравоохранение, образование, пенсии, пособия, а также какие суммы намерены «влить» в ФСЗН и что сделать при недостаточности средств фонда на финансирование расходов на выплату пенсий и пособий.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сколько направят на пенсии и помощь семьям с детьми

В целом на социальную политику запланирована сумма в 2 миллиарда 62,8 миллиона рулей. Это примерно на 46,4 миллиона рублей больше, чем на этот год.

При этом на пенсионное обеспечение запланирована сумма чуть больше 1 миллиарда 250 миллионов рублей. Это примерно на 10%, чем на нынешний год. В ФСЗН 17 декабря сообщили, что на 2021 год запланировано как минимум одно повышение трудовых пенсий.

На помощь семьям, которые воспитывают детей, заложена сумма в 341,5 миллиона рублей (на 2020-й — 348 миллионов).

А вот на госпомощи в обеспечении жильем намерены сэкономить: на будущий год заложена сумма в 215,8 миллиона рублей против 259,6 миллиона рублей в нынешнем.

Какие запланированы вливания в бюджет ФСЗН

В целом на все субвенции (безвозмездные поступления от других бюджетов) из республиканского бюджета в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения запланирована сумма в 1 миллиард 630 миллионов. Для сравнения: на 2020 год планировали субвенции почти 1 миллиард 963 миллиона рублей ( на 2019 год — почти 1 миллиард 290 миллионов рублей, а на 2018 год — почти 1 миллиард 416 миллионов рублей).

Если сравнивать эти цифры, то получается, что на субвенции в ФСЗН в 2021 год намерены направить меньшую сумму, чем в 2020-м. Однако нужно учитывать еще два важных момент. Первый — в проекте госбюджета на 2021 год прописано, что при недостаточности средств ФСЗН на финансирование расходов на выплату пенсий и пособий возможен межбюджетный трансфер из резервного фонда президента. Из этого же резервного фонда могут перевести деньги на дополнительное повышение зарплат бюджетникам.

Второй момент — правительству намерены предоставить право направлять остатки средств республиканского бюджета, образовавшиеся на 1 января 2021 года, через межбюджетный трансферт в ФСЗН. Сумма — до 370 миллионов рублей. Средства предназначены на выплату пенсий и пособий.

В 2021 году чиновники среди прочего планируют направить при необходимости в бюджет ФСЗН почти 599 миллионов рублей на финансирование выплат трудовых пенсий, пособий, мероприятия по обеспечению занятости населения и оплату детского санаторно-курортного лечения и оздоровления (в этом году — 949,3 миллиона).

Субвенции на выплату пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, пенсий проходившим альтернативную службу, и членам их семей, соцпенсий, отдельных видов доплат составят почти 988,8 миллиона рублей (в этом — 973,4 миллиона рублей).

Какие траты заложены на здравоохранение

На 2021 год запланирован рост расходов на здравоохранение до 1 миллиарда 668,3 миллиона рублей (на этот год — 1 миллиард 274,1 миллиона). К примеру, на медпомощь населению заложена сумма в 684,4 миллиона рублей (на этот — почти 577 миллиона).

Вырастет минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя по стране — до 760,31 рубля (в этом году — 660,5 рубля), по областям и Минску — 582,99 рубля (в этом — 526,04 рубля). Если смотреть по регионам, то на будущий год этот показатель запланирован на уровне: по Минску — 582,99 рубля, по Брестской области — 558,7 рубля, Витебской — 582,33 рубля, Гомельской — 592,8 рубля, Гродненской — 571,67 рубля, Минской — 529,7 рубля, Могилевской области — 588,9 рубля и Минску — 634,38 рубля.

Как изменятся расходы на образование

В целом на образование расходы вырастут порядка 9,5% — 1 миллиарда 291,1 миллиона рублей.

При этом намерены снизить расходы по сравнению с этим годом на дошкольное образование.

Спорт, культура, СМИ: на что вырастут расходы, а на что — упадут

Расходы упадут на физическую культуру — с 77,1 до 76,1 миллиона рублей, на спорт — со 109 миллионов 939,9 тысячи до 109 миллиона 854,6 тысячи рублей, на кинематографию — с 12,2 до 11,1 миллиона, на телевидение и радио — с 143,1 миллиона до 133,9 миллиона рублей,

Намерены поднять расходы на культуру и искусство с 121,8 миллиона до 122,5 миллиона рублей, на печатные СМИ и издательства — с 7,3 до 7,6 миллиона рублей, на прикладные исследования в области физической культуры, спорта, культуры и СМИ — с 1,9 до 3,8 миллиона рублей.