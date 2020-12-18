«Ангел», «дьявол» и кроваво-красное «сердце» появились на поверхности Марса

Источник материала: Tut.by

«Ангел», «дьявол» и кроваво-красное «сердце» появились на южном полюсе Марса. Об этом сообщает Live Science .



Изображение: ESA

На южном полюсе Марса наступило лето, и изо льда появились странные структуры, напоминающие по своим очертаниям «ангела» и «сердце». Вы можете увидеть эти фигуры на снимке выше от Европейского космического агентства (ESA).

Кроме того, на Марсе периодически возникают пылевые вихри, также известные как «пыльные дьяволы». Как и на Земле, они образуются, когда теплый воздух внезапно поднимается через поток холодного воздуха, создавая вращающийся восходящий поток. Но в отличие от нашей планеты, на Марсе пыльные вихри могут достигать высоты в 10 километров. Вы можете заметить следы одного такого циклона, похожие на царапины, в темной области слева от этого изображения.

А что насчет «ангела»? Если внимательно посмотреть на «нимб» вокруг его «головы», то можно заметить крутые наклонные стены кратера. Согласно заявлению ESA, это продукт столкновения метеорита, который глубоко врезался в поверхность, образовав кратер и обнажив слои древних отложений внизу.

На этой топографической карте синие и фиолетовые области обозначают более низкие уровни, а красные, желтые и белые — большую высоту.



Изображение: ESA

Также можно заметить, что поверхность «ангела» — темно-красная, словно кровь. Из чего состоит этот красноватый материал, ученые не уверены. Эти странные темные отложения расположены по всему Марсу и, по данным ESA, считаются результатом древней вулканической активности, давно похороненной под марсианской корой. Эрозия, удары астероидов и ураганные ветры постепенно вывели эти загадочные красные шрамы на поверхность.