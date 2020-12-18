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Белорусские биатлонистки выступают в спринте. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине продолжится сегодня женской спринтерской гонкой на 7,5 км.
Нашу команду сегодня представят Елена Кручинкина (№ 15), Ирина Кривко (№ 35), Динара Алимбекова (№ 52) и Анна Сола (№ 80).
Главные фаворитки получили следующие стартовые номенра: Жюстин Бреза (№ 1), Лиза-Тереза Хаузер (№ 16), Ингрид Тандреволд (№ 21), Анаис Бескон (№ 24), Тириль Экхофф (№ 25), Марте Олсбю-Ройзеланд (№ 28), Лиза Виттоцци (№ 30), Ханна Оберг (№ 31), Доротея Вирер (№ 34), Денизе Херрманн (№ 37), Маркета Давидова (№ 39), Франциска Пройс (№ 43), Анаис Шевалье (№ 48), Жюли Симон (№ 50), Эльвира Оберг (№ 54).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине продолжится сегодня женской спринтерской гонкой на 7,5 км.
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