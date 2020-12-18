В МИД назвали санкциях ЕС ущербным решением

Глупым и недальновидным назвал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз решение Евросоюза о вводе третьего пакета санкций в отношении Беларуси. Комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.





«Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС. Подобные шаги никогда не достигали своей заявленной цели в прошлом, не достигнут ее и сейчас», — заявил представитель МИД.

По словам Глаза, нет никаких иллюзий, что это «примитивный составной элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления на нашу страну». «Обычная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства, о поддержке суверенитета которого так любят разглагольствовать наши европейские партнеры. Также уже нет сомнений, что на деле эти шаги направлены и против интересов простых белорусов», — подчеркнул он.

Глаз сообщил, что Минск уже подготовил ответные меры. «Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно, — заявил пресс-секретарь. — Мы также предпримем адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц. Всем будет оказано содействие. Ведь принятые решения в ряде случаев не то что абсурдны, но, я бы сказал, просто дискредитируют здравый смысл. Ну, в чем провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции? Рассчитываем, что не только белорусские профсоюзы, но и Международная федерация профсоюзов, а также другие профильные организации обратят на это пристальное внимание. Ситуация-то совершенно очевидна».

«Или, например, чем так напугал ЕС белорусский доктор, онколог, который всю жизнь спасал жизни людей, бывший министр здравоохранения (Владимир Караник. — ред.)? Это побочное влияние от фантастики, когда в любом действии нужно назначить "Доктора Зло"?» — считает Глаз.

По его словам, в МИД отметили и «дискриминацию белорусского журналиста (речь о главе Белтелерадиокомпании Иване Эйсмонте. — ред.) только лишь за то, что он озвучивал мнение, которое не нравится и отличается от позиции ЕС». «Надеемся, что международные журналистские организации и объединения не делят своих коллег на плохих и хороших, будут принципиальны и так же, как и в других случаях, вступятся в его защиту. Есть соответствующие инструменты и у нас, они будут задействованы», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Чем не угодил Евросоюзу белорусский IT-сектор, также непонятно, заявил пресс-секретарь. «Но понятно другое: инициаторы подобных решений должны понести ответственность за конкретный нанесенный ущерб, в том числе экономический, — отметил он. — Этот наглый волюнтаризм евробюрократии когда-то должен прекратиться. Мы постараемся сделать так, чтобы не было, как в прошлый раз, — решения признали незаконными, но ответственных не нашли. Убеждены, что урегулирование имеющихся разногласий возможно только через открытый, равноправный и взаимоуважительный диалог. Мы к такому диалогу всегда были и остаемся готовыми».

Накануне Совет ЕС утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси, в который вошли 29 физических и семь юридических лиц.

Под санкции попали Управление делами президента Беларуси, ЗАО «Белтехэкспорт», «Дана холдинг/Дана Астра», ООО «Синезис», ОАО «Агат», ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Минский завод колесных тягачей».

Санкции введены в отношении вице-премьера Анатолия Сивака, руководителя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника, председателя Совета Республики Натальи Кочановой, министра информации Игоря Луцкого и его бывшего заместителя Павла Легкого, генерального прокурора Андрея Шведа, заместителя управделами президента Геннадия Богдана, бизнесменов Александра Шакутина и Николая Воробья.

В списке также значатся: первый заместитель командующего внутренними войсками Игорь Бурмистров, старший инспектор департамента финансовых расследований КГК Артем Дунько, начальник управления профилактики МВД Олег Каразей, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, замначальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шумилин, заместитель начальника милиции общественной безопасности Гродно Виталий Стасюкевич, начальник Советского РУВД Минска Сергей Калинник и его заместитель Виктор Станиславчик, начальник Молодечненского РОВД Вадим Пригара.

В санкционный список включены судьи Александр Петраш, Виктория Шабуня, Елена Живица, Андрей Лагунович, Елена Некрасова, Марина Федорова, Елена Литвина, Юлия Густыр, Наталья Дедкова.

Ранее санкции были введены в отношении ряда белорусских чиновников, «причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан страны», включая членов Центризбиркома, руководство и сотрудников силового блока, Александра Лукашенко.

В текущем году в санкционный список ЕС добавлено 84 человека. Санкции предусматривают запрет въезда на территорию ЕС и заморозку активов этих лиц.