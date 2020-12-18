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Бюджет Минска на следующий год планируется с дефицитом 0,2 млрд рублей

18.12.2020 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Доходная часть бюджета Минска в 2021 году планируется в 5,55 млрд рублей, что на 6% больше, чем ожидается по итогам 2020-го. Расходная часть должна быть на 1% больше, или 5,75 млрд рублей, сообщила пресс-служба Мингорисполкома по итогам рассмотрения бюджета столичными властями.

Бюджет Минска на следующий год планируется с дефицитом 0,2 млрд рублей

Таким образом, дефицит бюджета составит 0,2 млрд рублей.

На финансирование социальной сферы (без учета средств на капитальное строительство) будет направлено 48%, или 2,77 млрд рублей. Более 21% составят расходы на здравоохранение (в текущем году также 21%), около 22% — на сферу образования (тоже 22%).

На коммунальное хозяйство в 2021 году намечено направить 637,4 млн рублей (в 2020-м — 725 млн), из которых 59% — на благоустройство городских территорий, 23% — на капремонт, 9,2% — на текущий ремонт жилфонда. На работу общественного транспорта запланировано выделить 374 млн рублей (344 млн).

Объем бюджетных средств в инвестпрограмме будущего года должен составить 653 млн рублей (700 млн — в 2020-м).

 
Теги: Минск
 
 
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Доходная часть бюджета Минска в 2021 году планируется в 5,55 млрд рублей, что на 6% больше, чем ожидается по итогам 2020-го.
 
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