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Эмираты отменили визы для белорусов с 16 января

18.12.2020 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ОАЭ и Беларусь договорились о взаимной отмене виз для граждан двух государств.

Эмираты отменили визы для белорусов с 16 января

По сообщению МИД Беларуси, арабская сторона завершила внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Данный протокол на взаимной основе распространяет действие безвизового режима на граждан обоих государств — владельцев национальных паспортов.

С 16 января владельцы обычных национальных паспортов РБ смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз на протяжении периода, не превышающего 90 дней с даты въезда.

Аналогичные условия вводятся и для граждан ОАЭ на территории Беларуси. Белорусская сторона ратифицировала протокол в декабре 2019 года.

 
 
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ОАЭ и Беларусь договорились о взаимной отмене виз для граждан двух государств.
 
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