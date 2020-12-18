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Эмираты отменили визы для белорусов с 16 января
Источник материала: Навiны
ОАЭ и Беларусь договорились о взаимной отмене виз для граждан двух государств.
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С 16 января владельцы обычных национальных паспортов РБ смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз на протяжении периода, не превышающего 90 дней с даты въезда.
Аналогичные условия вводятся и для граждан ОАЭ на территории Беларуси. Белорусская сторона ратифицировала протокол в декабре 2019 года.
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ОАЭ и Беларусь договорились о взаимной отмене виз для граждан двух государств.
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