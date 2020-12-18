Сколько денег государство потратит на силовиков в 2021 году

Впервые в истории независимой Беларуси власти выделили в госбюджете более одного миллиарда рублей на финансирование органов внутренних дел.





Баланс есть, а дефицит возместят?

Республиканский бюджет Беларуси 2021 года запланирован с дефицитом 4 млрд рублей или 2,6% к ВВП.

Это следует из проекта закона о бюджете, опубликованном Минфином.

Доходы бюджета должны составить 23,3 млрд, а расходы достигнут 27,3 млрд рублей.

Документ в нулевом чтении рассмотрели 18 декабря на заседании Палаты представителей. Первый замминистра финансов Дмитрий Кийко заявил, что бюджет будущего года является сбалансированным, а его дефицит возместят за счет внутренних резервов, сообщает БелаПАН .

Милиции добавили сотню миллионов

Ранее Naviny.by сообщали о том, что с каждым годом государство тратит всё больше денег на национальную оборону, судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности.

Так, в 2020 году на нацоборону из республиканского бюджета было выделено 1,319 млрд рублей. В следующем году на эти нужды планируется потратить 1,462 млрд рублей, или на 143 млн рублей больше.

Статья расходов «Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности» в бюджете за этот год составила 2,479 млрд рублей. В 2021 году на эти нужды предложено потратить 2,772 млрлд рублей, или на 293 млн рублей больше.

Дороже бюджету обойдется и содержание органов внутренних дел — 1,025 млрд рублей, или на 110 млн рублей больше, чем в прошлом году.

При этом на национальную экономику предлагается выделить в следующем году на 189 млн рублей больше, чем в прошлом году (3,721 млрд), промышленность — на 19 млн рублей больше (1,007 млрд), здравоохранение — на 394 млн рублей больше (1,668 млрд), охрану окружающей среды — на 7 млн больше (107 млн).

На образование планируется потратить в новом году на 113 млн больше, чем в прошлом (1,291 млрд), а на культуру — всего на 979 тысяч рублей больше (142 млн).

Некоторые статьи республиканского бюджета-2021 планируется вообще урезать. Так, на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство государство собирается потратить в новом году всего 502 млн рублей, или на 114 млн меньше, чем в 2020 году.

Несмотря на складывающийся дефицит, Минфин настаивает на том, что бюджет-2021 сохранит социальную направленность, в том числе позволит обеспечить доступность и качество образования и здравоохранения.