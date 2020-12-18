|
Сколько денег государство потратит на силовиков в 2021 году
Источник материала: Навiны
Впервые в истории независимой Беларуси власти выделили в госбюджете более одного миллиарда рублей на финансирование органов внутренних дел.
Баланс есть, а дефицит возместят?
Республиканский бюджет Беларуси 2021 года запланирован с дефицитом 4 млрд рублей или 2,6% к ВВП.
Это следует из
Доходы бюджета должны составить 23,3 млрд, а расходы достигнут 27,3 млрд рублей.
Документ в нулевом чтении рассмотрели 18 декабря на заседании Палаты представителей. Первый замминистра финансов Дмитрий Кийко заявил, что бюджет будущего года является сбалансированным, а его дефицит возместят за счет внутренних резервов, сообщает
Милиции добавили сотню миллионов
Ранее Naviny.by
Так, в 2020 году на нацоборону из
Статья расходов «Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности» в бюджете за этот год составила 2,479 млрд рублей. В 2021 году на эти нужды предложено потратить 2,772 млрлд рублей, или на 293 млн рублей больше.
Дороже бюджету обойдется и содержание органов внутренних дел — 1,025 млрд рублей, или на 110 млн рублей больше, чем в прошлом году.
При этом на национальную экономику предлагается выделить в следующем году на 189 млн рублей больше, чем в прошлом году (3,721 млрд), промышленность — на 19 млн рублей больше (1,007 млрд), здравоохранение — на 394 млн рублей больше (1,668 млрд), охрану окружающей среды — на 7 млн больше (107 млн).
На образование планируется потратить в новом году на 113 млн больше, чем в прошлом (1,291 млрд), а на культуру — всего на 979 тысяч рублей больше (142 млн).
Некоторые статьи республиканского бюджета-2021 планируется вообще урезать. Так, на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство государство собирается потратить в новом году всего 502 млн рублей, или на 114 млн меньше, чем в 2020 году.
Несмотря на складывающийся дефицит, Минфин настаивает на том, что бюджет-2021 сохранит социальную направленность, в том числе позволит обеспечить доступность и качество образования и здравоохранения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в истории независимой Беларуси власти выделили в госбюджете более одного миллиарда рублей на финансирование органов внутренних дел.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)