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Очередное давление на СМИ. В Гродно проверка пришла в редакцию Hrodna.life

18.12.2020 17:04 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Очередное давление на СМИ. В Гродно проверка пришла в редакцию Hrodna.life
Проверка в редакции Hrodna.life / t.me/hrodnalife​
В Гродно неожиданная проверка появилась в редакции издания Hrodna.life. Туда пришли сотрудники МЧС в сопровождении двух милиционеров.

«Еще был один человек в гражданской одежде. Он не представился и ушел», — пишет редакция. Оказалось, что этот мужчина — идеолог из горисполкома.


Hrodna.life — современное городское издание. В этом году его журналисты много писали о выборах и насилии на улицах. Их задерживали, один из сотрудников редакции уехал в вынужденную эмиграцию, отмечает Еврорадио.
 
Теги: Гродно
 
 
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Туда пришли сотрудники МЧС в сопровождении двух милиционеров.
 
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