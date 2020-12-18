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Очередное давление на СМИ. В Гродно проверка пришла в редакцию Hrodna.life
Источник материала: UDF
Проверка в редакции Hrodna.life / t.me/hrodnalife
«Еще был один человек в гражданской одежде. Он не представился и ушел», — пишет редакция. Оказалось, что этот мужчина — идеолог из горисполкома.
Hrodna.life — современное городское издание. В этом году его журналисты много писали о выборах и насилии на улицах. Их задерживали, один из сотрудников редакции уехал в вынужденную эмиграцию,
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Туда пришли сотрудники МЧС в сопровождении двух милиционеров.
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