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Проверка в редакции Hrodna.life / t.me/hrodnalife​

«Еще был один человек в гражданской одежде. Он не представился и ушел», — пишет редакция. Оказалось, что этот мужчина — идеолог из горисполкома.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очередное давление на СМИ. В Гродно проверка пришла в редакцию Hrodna.life Туда пришли сотрудники МЧС в сопровождении двух милиционеров.

Hrodna.life — современное городское издание. В этом году его журналисты много писали о выборах и насилии на улицах. Их задерживали, один из сотрудников редакции уехал в вынужденную эмиграцию,Еврорадио.