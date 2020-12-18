







ТАСС начальник управления цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз. "Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно", - заявил в пятницуначальник управления цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД РБ





Глаз также заявил, что решение Евросоюза о введении очередного пакета санкций в отношении Беларуси является недальновидным и не позволит достичь поставленной цели.





"Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС. Подобные шаги никогда не достигали своей заявленной цели в прошлом, не достигнут ее и сейчас", - подчеркнул он.





Как подчеркивает Глаз, режим Лукашенко будет защищать права граждан и интересы юридических лиц, против которых введены новые санкции ЕС.





"Мы также предпримем адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц. Всем будет оказано содействие. Ведь принятые решения в ряде случаев не то что абсурдны, но, я бы сказал, просто дискредитируют здравый смысл", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.





При этом в ведомстве Макея называют санкции ЕС "примитивным составным элементом широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления на нашу страну".











