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На реке в Борисове заметили плавучий БЧБ-флаг. С "эскортом"
Источник материала: Партизан
На минувших выходных в этом же месте плавала «льдина» с бчб-флагом.
Плавучий бело-красно-белый флаг был замечен на реке Березна в Борисове недалеко от пешеходного моста. Вокруг него — такой же плавучий «эскорт» из уток.
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На минувших выходных в этом же месте плавала «льдина» с бчб-флагом.
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