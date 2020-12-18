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На реке в Борисове заметили плавучий БЧБ-флаг. С "эскортом"

18.12.2020 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На минувших выходных в этом же месте плавала «льдина» с бчб-флагом.

Плавучий бело-красно-белый флаг был замечен на реке Березна в Борисове недалеко от пешеходного моста. Вокруг него — такой же плавучий «эскорт» из уток.
 
 
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На минувших выходных в этом же месте плавала «льдина» с бчб-флагом.
 
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