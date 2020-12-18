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Затишье после снежной бури в Нью-Йорке - видео
18.12.2020 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жители Нью-Йорка вышли на улицу, чтобы насладиться первым в этом году снегом. Люди гуляли в Центральном парке, катались на санках.
Вчера на город обрушился снежный шторм. Температура упала до -2,7 градусов, а скорость ветра превышала порой 50 км/час.
Синоптики прогнозируют, что еще примерно 60 сантиметров снега выпадет во всех штатах восточного побережья, и ветер будет еще сильнее – до 80 км/час.
Мэра Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей оставаться дома или воспользоваться в случае необходимости для передвижения по городу общественным транспортом.
Природная стихия в США уже стала причиной смерти семерых человек, сообщает NBC.
По данным телеканала, жертвами снегопада стали водители, которые не справились с управлением автомобилями, еще один человек попал под снегоуборочную машину. Всего за ночь было зафиксировано не менее 600 аварий на дорогах.
Но сегодня утром после бури наступило затишье.
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