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Соколовская: борщ должен быть сертифицирован ЮНЕСКО как мировое наследие

18.12.2020 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Соколовская: борщ должен быть сертифицирован ЮНЕСКО как мировое наследие

ЮНЕСКО продолжает пополнять свой репрезентативный список культурного наследия человечества, теперь в него вошли культура бортничества Беларуси и Польши, азербайджанский праздник граната, китайское боевое искусство тайцзицюань, а Министерство культуры Украины призывает признать культурным наследием украинский борщ, выдвинув его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

© Sputnik Максим Богданович
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Будет ли кто-то оспаривать украинский борщевой примат, пока не известно, но то, что Украина будет ревностно отстаивать свое право, отчетливо дала понять украинский политический эксперт Янина Соколовская.

"Борщ ― действительно мировое наследие Украины, которое должно быть сертифицировано ЮНЕСКО. Разговоры об этом идут лет 15 и каждый из украинских президентов занимается этой сертификацией, надеюсь, что при Зеленском это получится, потому что именно сейчас возникли попытки оспорить принадлежность борща Украине. Борщ варят только те, кто варит его из буряка, и никогда его не сварит тот, кто делает его из свеклы, либо свёклы", ― полагает Соколовская.

По мнению собеседницы Sputnik, борщ является символом Украины, и вряд ли кто-то сможет квалифицированно это оспорить, "потому что только украинские хозяйки могут его варить правильно". С точки зрения Sputnik, это обстоятельство все же никак не повлияет на возможность и впредь готовить борщ в белорусских и российских семьях.

Комментарий украинского политолога Янины Соколовской слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Каждый из украинских президентов добивался включения борща в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, при Зеленском это получится ― комментарий...
 
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