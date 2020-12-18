Базовая величина по 29? Как будем платить пошлины и штрафы в следующем году

Есть традиция: с нового года в стране вырастает госпошлина, а вместе с госпошлиной растут штрафы за нарушение правил дорожного движения, госпошлины и все те траты, которые напрямую зависят от размера базовой величины. Давайте прикинем, что по чем будет в 2021 году, если госпошлина вырастет с 27 до 29 рублей.
Госпошлина*
К базовой величине привязан размер государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. В настоящее время ее стоимость рассчитывается в зависимости от типа и массы транспортного средства. Как изменится стоимость госпошлины для физических лиц после повышения базовой величины (если кроме размера базовой величины ничего больше не изменится)?
* Напомним, что в Беларуси с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, вместо нее будет транспортный налог, размер которого будет ниже госпошлины. Это предусмотрено проектом Налогового кодекса на 2021 год. Ожидается, что сумма налога по всем транспортным средствам в 2021 году составит 29 рублей (то есть 1 базовую величину). Однако вокруг этого вопроса ранее возникало столько слухов, что лучше дождаться уже свершившихся фактов. Пока (просто на всякий случай) мы посчитали госпошлину по тем правилам, которые действуют в настоящее время.
Тип и масса транспортного средства
Размер пошлины
Б. в. — 27
Б. в. — 29
Легковой автомобиль, до 1,5 т
3 б. в.
81 рубль
87 рублей
Легковой автомобиль, от 1,5 до 2 т
6 б. в.
162 рубля
174 рубля
Легковой автомобиль, от 2 до 3 т
8 б. в.
216 рублей
232 рубля
Легковой автомобиль, более 3 т
11 б. в.
297 рублей
319 рублей
Мотоцикл
2 б. в.
54 рубля
58 рублей
Грузовой автомобиль, до 2,5 т
8 б. в.
216 рублей
232 рубля
Грузовой автомобиль, от 2,5 до 3,5 т
17 б. в.
459 рублей
493 рубля
Грузовой автомобиль, от 3,5 до 12 т
22 б. в.
594 рубля
638 рублей
Грузовой автомобиль, более 12 т
25 б. в.
675 рублей
725 рублей
Регистрация транспорта
Тип транспортного средства
Услуга
Оплата
Б. в. — 27
Б. в. — 29
Автомобили
Регистрационные знаки
2 б. в.
54 рубля
58 рублей
Свидетельство о регистрации
1 б. в.
27 рублей
29 рублей
Прицепы
Регистрационные знаки
1 б. в.
27 рублей
29 рублей
Свидетельство о регистрации
1 б. в.
27 рублей
29 рублей
Мотоциклы
Регистрационные знаки
1 б. в.
27 рублей
29 рублей
Свидетельство о регистрации
1 б. в.
27 рублей
29 рублей
«Транзиты»
Регистрационные знаки
1 б. в.
27 рублей
29 рублей
Штрафы
Статья 18.13 КоАП «Превышение скорости движения»
Превышение установленной скорости
Размер штрафа
Б. в. — 27
Б. в. — 29
Нарушение, зафиксированное сотрудником ГАИ
от 10 до 20 км/ч
до 1 б. в.
до 27 рублей
до 29 рублей
от 20 до 30 км/ч
от 1 до 3 б. в.
от 27 до 81 рубля
от 29 до 87 рублей
свыше 30 км/ч
от 3 до 10 б. в.
от 81 до 270 рублей
от 87 до 290 рублей
ч. 4 ст. 18.13 КоАП (нарушения, совершенные повторно)
от 5 до 15 б. в. (или лишение в/у)
от 135 до 405 рублей
от 145 до 435 рублей
Нарушение, зафиксированное камерой скорости
от 10 до 20 км/ч
0,5 б. в.
13 рублей 50 копеек
14 рублей 50 копеек
от 20 до 30 км/ч
2 б. в.
54 рубля
58 рублей
от 30 до 40 км/ч
4 б. в.
108 рублей
116 рублей
свыше 40 км/ч
6 б. в.
162 рубля
174 рубля
Часть 5 статьи 18.12КоАП «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим государственный технический осмотр»
Размер штрафа
Б. в. — 27
Б. в. — 29
От 1 до 3 б. в. (или предупреждение)
от 27 до 81 рубля
от 29 до 87 рублей
Статья 18.16 КоАП «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения»
Размер штрафа
Б. в. — 27
Б. в. — 29
От 50 до 100 б. в. (с лишением в/у)
от 1350 до 2700 рублей
от 1450 до 2900 рублей
Прочие налоги
Громкая новость последнего времени — возможное внедрение сбора за пересечение границы на автомобиле. Для тех, кто пропустил: областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин.