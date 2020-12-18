Базовая величина по 29? Как будем платить пошлины и штрафы в следующем году

Источник материала: Onliner Есть традиция: с нового года в стране вырастает госпошлина, а вместе с госпошлиной растут штрафы за нарушение правил дорожного движения, госпошлины и все те траты, которые напрямую зависят от размера базовой величины. Давайте прикинем, что по чем будет в 2021 году, если госпошлина вырастет с 27 до 29 рублей.

Госпошлина*

К базовой величине привязан размер государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. В настоящее время ее стоимость рассчитывается в зависимости от типа и массы транспортного средства. Как изменится стоимость госпошлины для физических лиц после повышения базовой величины (если кроме размера базовой величины ничего больше не изменится)?

* Напомним, что в Беларуси с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, вместо нее будет транспортный налог, размер которого будет ниже госпошлины. Это предусмотрено проектом Налогового кодекса на 2021 год. Ожидается, что сумма налога по всем транспортным средствам в 2021 году составит 29 рублей (то есть 1 базовую величину). Однако вокруг этого вопроса ранее возникало столько слухов, что лучше дождаться уже свершившихся фактов. Пока (просто на всякий случай) мы посчитали госпошлину по тем правилам, которые действуют в настоящее время.

Тип и масса транспортного средства Размер пошлины Б. в. — 27 Б. в. — 29 Легковой автомобиль, до 1,5 т 3 б. в. 81 рубль 87 рублей Легковой автомобиль, от 1,5 до 2 т 6 б. в. 162 рубля 174 рубля Легковой автомобиль, от 2 до 3 т 8 б. в. 216 рублей 232 рубля Легковой автомобиль, более 3 т 11 б. в. 297 рублей 319 рублей Мотоцикл 2 б. в. 54 рубля 58 рублей Грузовой автомобиль, до 2,5 т 8 б. в. 216 рублей 232 рубля Грузовой автомобиль, от 2,5 до 3,5 т 17 б. в. 459 рублей 493 рубля Грузовой автомобиль, от 3,5 до 12 т 22 б. в. 594 рубля 638 рублей Грузовой автомобиль, более 12 т 25 б. в. 675 рублей 725 рублей

Регистрация транспорта

Тип транспортного средства Услуга Оплата Б. в. — 27 Б. в. — 29 Автомобили Регистрационные знаки 2 б. в. 54 рубля 58 рублей Свидетельство о регистрации 1 б. в. 27 рублей 29 рублей Прицепы Регистрационные знаки 1 б. в. 27 рублей 29 рублей Свидетельство о регистрации 1 б. в. 27 рублей 29 рублей Мотоциклы Регистрационные знаки 1 б. в. 27 рублей 29 рублей Свидетельство о регистрации 1 б. в. 27 рублей 29 рублей «Транзиты» Регистрационные знаки 1 б. в. 27 рублей 29 рублей

Штрафы

Статья 18.13 КоАП «Превышение скорости движения»

Превышение установленной скорости Размер штрафа Б. в. — 27 Б. в. — 29 Нарушение, зафиксированное сотрудником ГАИ от 10 до 20 км/ч до 1 б. в. до 27 рублей до 29 рублей от 20 до 30 км/ч от 1 до 3 б. в. от 27 до 81 рубля от 29 до 87 рублей свыше 30 км/ч от 3 до 10 б. в. от 81 до 270 рублей от 87 до 290 рублей ч. 4 ст. 18.13 КоАП (нарушения, совершенные повторно) от 5 до 15 б. в. (или лишение в/у) от 135 до 405 рублей от 145 до 435 рублей Нарушение, зафиксированное камерой скорости от 10 до 20 км/ч 0,5 б. в. 13 рублей 50 копеек 14 рублей 50 копеек от 20 до 30 км/ч 2 б. в. 54 рубля 58 рублей от 30 до 40 км/ч 4 б. в. 108 рублей 116 рублей свыше 40 км/ч 6 б. в. 162 рубля 174 рубля

Часть 5 статьи 18.12 КоАП «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим государственный технический осмотр»

Размер штрафа Б. в. — 27 Б. в. — 29 От 1 до 3 б. в. (или предупреждение) от 27 до 81 рубля от 29 до 87 рублей

Статья 18.16 КоАП «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения»

Размер штрафа Б. в. — 27 Б. в. — 29 От 50 до 100 б. в. (с лишением в/у) от 1350 до 2700 рублей от 1450 до 2900 рублей

Прочие налоги

Громкая новость последнего времени — возможное внедрение сбора за пересечение границы на автомобиле. Для тех, кто пропустил: областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин.

Размер сбора Б. в. — 27 Б. в. — 29 Не более 3 б. в. Не более 81 рубля Не более 87 рублей

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