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Минфин представил бюджет-2021. Он не радует
18.12.2020 17:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Расходы республиканского бюджета вырастут по сравнению с 2020-м годом, доходы, наоборот, сократятся.
Республиканский бюджет на 2021 год по расходам утвержден в сумме 27,351 млрд рублей (+7,6%) исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 23,304 млрд рублей (минус 4,6%). Размер дефицита республиканского бюджета на 2021 год в сумме 4 мрлд рублей (в нынешнем году он менялся с первоначальных 1 млрд до 2,6 млд рублей, по последним оценкам). Источники его финансирования – остатки прошлых лет и внешние ресурсы, кредиты и размещение госбумаг.
В доходах бюджета Минфин ожидает сокращения поступления налога на прибыль на 40% по сравнению с первоначальными ожиданиями на 2020 год (983 млн рублей), а вот поступления от НДС вырастут на 13% до 10,4 млрд рублей. Среди неналоговых доходов доходы от использования имущества, находящегося в госсобственности (в основном это дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале) сократятся более чем в 2 раза до 1 млрд рублей.
В 2021 году планируется на 30% до 1,7 млрд рублей рост расходов республиканского бюджета на здравоохранение. На образование пойдет 1,3 млрд рублей (на 110 млн рублей больше, чем в предыдущем году).
Вырастут расходы и на национальную оборону до 1,46 млрд рублей (на 10,8%).
На судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности – выделят 2,77 млрд рублей. Расходы увеличены на 293 млн рублей.
При этом расходы на СМИ сокращены на 8 млн рублей и составят 156 млн рублей.
Расходы на национальную экономику в 2021 году планируются на уровне 3,72 млрд рублей (больше на 190 млн рублей).
На сельское хозяйство собираются потратить на 37 млн рублей больше или 679,9 млн рублей.
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Расходы республиканского бюджета вырастут по сравнению с 2020-м годом, доходы, наоборот, сократятся.
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