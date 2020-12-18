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Алиев обвинил в поражении Армении предшественников Пашиняна

18.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Алиев обвинил в поражении Армении предшественников Пашиняна

  • 18.12.2020, 17:28
Алиев обвинил в поражении Армении предшественников Пашиняна
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана утверждает, что вина лежит на Кочаряне и Саргсяне.

Ответственность за поражение Армении в конфликте в Нагорном Карабахе несут и бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите глав государств СНГ, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 18 декабря

«Наши города уничтожала не армия Пашиняна - он не давал таких указаний. Это все делалось режимом Кочаряна и Саргсяна - нашими так называемыми коллегами по СНГ. Людьми, которые 20 лет участвовали в наших заседаниях, которые долгие годы вели со мной переговоры. Мы знали, что их руки в крови азербайджанского народа, но, когда мы вошли туда, мы увидели весь ужас, весь трагизм того, что они натворили», - сказал Алиев.

По его словам, армия, уничтоженная азербайджанскими войсками в ходе второй карабахской войны, также является армией, созданной Кочаряном и Саргсяном.

«Та армия, которая была уничтожена - это не армия Пашиняна, это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян на протяжении 20 лет. И поэтому те, кто сейчас хотят использовать политическое положение и хотят атаковать Пашиняна, должны понять - это не его армия, он не успел бы создать ее, хотя и он не все сделал. Эту армию создавали Кочарян и Саргсян - и мы разбили ее», - резюмировал Алиев.

Напомним, что ранее Ереван заявил о массовой пропаже военных в Карабахе. Накануне была потеряна связь с военными ряда боевых позиций армии НКР. В Ереване подозревают, что их взяли в плен.

В Минобороны России заявили о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В свою очередь в Баку утверждают, что вынужденно проводят АТО из-за провокаций Армении.

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Президент Азербайджана утверждает, что вина лежит на Кочаряне и Саргсяне.
 
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