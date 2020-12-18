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Более 400 силовиков подписались за новые выборы
Источник материала: Хартия'97
Более 400 силовиков подписались за новые выборы
Письмо навело шороху в силовых структурах.
Более 400 силовиков подписались за новые выборы и против насилия над мирными белорусами, сообщает Telegram-канал
Число подписантов открытого обращения силовиков за новые выборы активно растет. Сейчас в списке уже более 400 фамилий смелых и отважных людей.
Если говорить более детально, то картина такая:
50 процентов подписантов – МВД,
25 процентов – Вооруженные силы,
10 процентов – Следственный комитет,
15 процентов – остальные структуры.
«Источники изнутри системы рассказывают, что шороху письмо навело. От себя добавим – будет наводить и дальше», – пишет Telegram-канал.
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Письмо навело шороху в силовых структурах.
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